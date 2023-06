Instrumental no Parque acontece neste domingo

Evento gratuito traz três shows de diferentes estilos

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Neste domingo, 4 de junho, a partir das 14h30, acontece no Parque Municipal Antônio Molinari o tradicional “Instrumental no Parque”, que vem fomentando o cenário da música instrumental brasileira com a participação de artistas de Poços de Caldas e outras cidades do Brasil.

Eduardo Sueitt, curador e baterista, convida os músicos André Grella e Renato Borghi, que desempenham um papel importante na música instrumental brasileira, principalmente no jazz contemporâneo. Em seus trabalhos independentes, os músicos, já se apresentaram em diferentes cidades do Brasil e do Mundo, dividindo palcos com artistas consagrados. E juntos para o show em Poços trarão um repertório pautado nas composições autorais de André Grella, especialmente do seu álbum “Madrugada”, além de clássicos da música brasileira.

A programação conta também com a abertura feita pelo grupo Regional do Abacatero, que é formado pelos instrumentistas Pedro Erler, Maria Mariana, Lise Peres e Pedro Nogueira. O grupo se formou no espaço do Clube do Choro de Pelotas, em função do Festival Internacional SESC de Música, desde então vem buscando a inserção dos ritmos regionais de Pelotas (Fronteira do Brasil com Uruguai), no repertório do Choro. E para esta apresentação trarão um repertório majoritariamente de compositores desta região.

Além disso, a parceria com o projeto da banda 4&Jazz vem complementar a programação. Formado pelos instrumentistas Fernando Moreira, Mario Clidao, Thales Baptista e Estevão Simões, o quarteto vem ganhando espaço na cena instrumental da cidade e traz para este show um repertório de compositores brasileiros, como Moacir Santos, Chico Buarque, Arismar do Espírito Santo, entre outros.

“É sempre um prazer produzir o Instrumental no Parque, proposta que vem sendo realizada desde 2016 na cidade, promovendo a valorização e a divulgação da música instrumental brasileira nos seus inúmeros gêneros e estilos. Cada vez mais conquistamos novos públicos, garantindo o acesso de obras produzidas por grandes nomes do país e também ao trabalho de artistas da cidade e região”, comenta a produtora Chiara Carvalho.

A ação é um convite para famílias e amantes da música instrumental brasileira aproveitarem uma tarde de domingo agradável no parque, levando cangas, cestas de piqueniques e boa energia.

O Instrumental no Parque é um projeto de Incentivo à Cultura, com realização da Carvalho Agência Cultural, produção de Chiara Carvalho e Alyson Dias, contando com o apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura / Prefeitura de Poços de Caldas e incentivo da empresa Unimed.

Para saber mais acompanhe as redes sociais @instrumentalnoparque e @carvalhoagenciacultural.

INSTRUMENTAL NO PARQUE

Dia: domingo, 4 de junho de 2023

Local: Parque Municipal Antônio Molinari

Horário: a partir das 14h30

Gratuito

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas