Instituto Federal do Sul de Minas abre inscrições para cursos gratuitos na área do turismo

Inscrições para o programa Rotas do Conhecimento podem ser feitas até dia 16/6 e as aulas começam no dia 23 do mesmo mês

Foto: IF Sul de Minas

O Programa Rotas do Conhecimento, resultado da parceria entre o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, está com inscrições para dois cursos de capacitação na área do turismo: Turismo Rural: Estratégias e Técnicas para Gestores e Profissionais e Projetos Turísticos: Do Papel à Prática.

As inscrições estão abertas até o dia 16/6 e as aulas terão início no dia 23/6. A seleção dos candidatos será por meio de sorteio eletrônico, conforme critérios estabelecidos no edital. Mais informações podem ser obtidas e as inscrições realizadas no portal ifsuldeminas.edu.br.

Os cursos são na modalidade EaD, têm carga horária de 40 horas e são voltados para qualquer pessoa interessada com idade mínima de 16 anos, ensino fundamental completo e residente em município de Minas Gerais. Ao final do curso, os participantes receberão certificado de conclusão.

Os cursos

O curso Turismo Rural: Estratégias e Técnicas para Gestores e Profissionais (inscreva-se aqui), que oferece 260 vagas, pretende capacitar gestores públicos, empreendedores e profissionais do turismo rural na concepção e implementação de estratégias e práticas sustentáveis para o desenvolvimento do turismo nas áreas rurais.

O curso tem como foco fornecer conhecimentos e ferramentas para estruturar produtos turísticos rurais, planejar roteiros e experiências autênticas, promover a valorização do patrimônio cultural e natural e gerar benefícios socioeconômicos para as comunidades locais, sempre respeitando os princípios da sustentabilidade.

Já o curso Projetos Turísticos: Do Papel à Prática (inscreva-se aqui), com 310 vagas, visa capacitar profissionais do setor público e privado para a elaboração, estruturação e apresentação de projetos turísticos, promovendo o desenvolvimento de propostas viáveis, sustentáveis e alinhadas às políticas públicas e às demandas locais.

Fonte: Agência Minas