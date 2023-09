Instalação de placas de identificação de ruas em diversos bairros de Três Corações

O serviço de identificação de placas, com nomes de ruas, continua seguindo o cronograma de atividades para maior tranquilidade e comodidade dos moradores.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano – SEPLAN realizou nas últimas semanas a instalação de placas de nomes de ruas em diferentes bairros da cidade.

O trabalho é realizado em vias em que não havia identificação das ruas ou em que houve mudanças na nomenclatura. As placas facilitam a localização de moradores, visitantes e também de serviços de entrega e Correios.

Confira algumas ruas atendidas nesta etapa como as do bairro Cidade Jardim, Vila Jessé, Alto da Boa Vista e também na Chácara General Banda com a alteração da Av. Quinto Centenário do Brasil para Av. Deputado Ailton Paranaíba Vilela.

Fonte: Prefeitura de Três Corações