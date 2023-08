Instalação de abrigos de ônibus em Três Corações

As instalações foram afixada na Av. José Jaime Nogueira, no bairro Santa Tereza, e também na Av. Fernão Dias, no bairro Bandeirantes.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Nesta semana, a Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública, juntamente com a Trectur, realizou a instalação de mais dois abrigos de ônibus para os usuários que aguardam o transporte público.

As instalações foram afixada na Av. José Jaime Nogueira, no bairro Santa Tereza, e também na Av. Fernão Dias, no bairro Bandeirantes.

O trabalho realizado pela SEMOB atendeu nos últimos meses diversos pontos com o objetivo de beneficiar a população que aguarda nos pontos de ônibus trazendo maior segurança e conforto aos usuários.

Fonte: Prefeitura de Três Corações