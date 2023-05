Inscrições de Processo Seletivo da Prefeitura de Poços terminam nesta sexta-feira(05)

O processo seletivo terá prova objetiva de múltipla escolha.

Foto/Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

Termina nesta sexta-feira,05, o prazo de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura de Poços de Caldas. O processo seletivo terá prova objetiva de múltipla escolha. O dia, horário e local serão definidos no cartão de inscrição.

A Prefeitura de Poços de Caldas publicou edital de processo seletivo simplificado para contratação de pessoal e formação de cadastro de reserva válido pelo prazo de 1 ano, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. No total são 54 vagas disponíveis em variadas funções.

O objetivo na contratação de pessoal é para atendimento à necessidade temporária excepcional de interesse público do município.

Há vagas para todos os níveis de escolaridade. Entre os cargos, há vagas para salva-vidas, professor, auxiliar de higienização, auxiliar de educação inclusiva, auxiliar em saúde bucal, condutor de veículo de Urgência – SAMU, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, entre outros. Os salários variam de R$ 1.233,14 a R$ 16.429,78.

Para inscrever-se, o candidato deverá:

Acessar o endereço eletrônico www.imamconcursos.org.br (clicar no link Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas-MG – Edital 001/2023);

Preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição;

Confirmar os dados cadastrados, transmitindo-os pela internet;

Gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento do valor da taxa de inscrição;

Efetivar o pagamento do valor da taxa de inscrição correspondente, em qualquer agência bancária credenciada em seu horário normal de funcionamento, até o dia de encerramento das inscrições.

Confirmados os dados, o candidato receberá, por meio do e-mail cadastrado no ato da inscrição ou isenção, o “comprovante de preenchimento do requerimento eletrônico da inscrição”, com o qual poderá acessar e acompanhar informações do seu cadastro, tais como, consultar dados, gerar boleto, gerar 2ª via do boleto, verificar se o pagamento da taxa de inscrição está confirmado ou se seu pedido de isenção foi deferido ou indeferido, e ainda consultar e imprimir o Cartão de Inscrição com a data, o horário e o local de prova, etc.

No edital publicado, também constam demais informações e orientações para participação do processo. Há tópicos sobre “Isenção de pagamento da taxa de inscrição”; “Vagas reservadas a Pessoas com Deficiência”; “Etapas do Processo”; “Realização da Prova Objetiva”; “Processo de classificação e desempate”; “Recursos”; “Convocação para Contratação”; além dos anexos que especificam as vagas disponíveis, o programa de provas, e as atribuições de cada uma das funções.

Outras informações referentes a este Processo Seletivo Simplificado poderão ser obtidas pelo telefone do IMAM (31) 3324-7076 de 13h às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados, ou pelo site www.imamconcursos.org.br.