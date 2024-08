Inscrições abertas para Rodada de Negócios Multissetorial em São Sebastião do Paraíso

Iniciativa vai conectar fornecedores locais, que fazem parte do programa MOVE+, a empresas com grande potencial de compras

Foto: Agência Sebrae

Na próxima quarta-feira (7/8), o município de São Sebastião do Paraíso, no Sudoeste do estado, vai receber a Rodada Multissetorial – Conectando Negócios. A ação é um projeto piloto do Sebrae Minas para conectar pequenos negócios da cidade e região, que fazem parte da primeira turma do programa MOVE+, a compradores regionais interessados em explorar novas parcerias comerciais. Os interessados em participar podem se inscrever neste link.

Durante a Rodada, que vai ocorrer das 13h às 18h, no Espaço Italian, uma agenda de conversas é realizada presencialmente, por meio do cruzamento da oferta e demanda, criando um ambiente propício para geração de novos negócios, e parcerias estratégicas. Para isso, os empreendedores participantes do programa MOVE+ receberam capacitações sobre técnicas de negociações para atrair, reter e desenvolver clientes, além de converter mais vendas para o negócio.

O consultor do programa Olney Bruno da Silveira Junior explica que, na semana que antecede o evento, ainda estão sendo desenvolvidas com os empresários estratégias de captação de leads, que é um conjunto de ações para unir as áreas de marketing e vendas, na busca de potencial cliente, e abordagens para melhorar a experiência dos compradores. “A expectativa é que as empresas participantes do MOVE+ tenham uma experiência positiva de aprendizado e negociações. A visibilidade do negócio será ampliada, impactando positivamente a trajetória dos participantes”, destaca.

Impulsionar o crescimento e a inovação entre pequenas e médias empresas que integram o programa MOVE+ é também um dos objetivos da Rodada. “Essa participação é crucial para os empresários da região, uma vez que proporciona oportunidades significativas de networking, permite a formação de parcerias estratégicas, e facilita o acesso a novos mercados” afirma a analista do Sebrae Minas Lucilene Pessoni.

Programa MOVE+

O MOVE+ é uma iniciativa do Sebrae Minas que conta com Agentes de Mercado, que são consultores especialistas para auxiliar pequenos negócios a se aprimorar comercialmente, e aumentar o faturamento por meio da identificação de novos compradores. A iniciativa tem duração de seis meses, desde a fase de diagnóstico das empresas, que inclui análise do perfil do empreendedor e a previsão do funil de vendas, até a Aproximação Comercial com potenciais compradores. O programa é gratuito, e mais informações podem ser acessadas neste link.

Fonte: Sebrae Minas