Inscrições abertas para oficina de planejamento financeiro em Cambuí  

Atividade gratuita promovida com apoio do Sebrae Minas vai abordar temas econômicos para proprietárias de pequenos negócios

Foto: Agência Sebrae

Estão abertas as inscrições para a oficina “Sucesso e planejamento financeiro em 2024”, que será realizada em Cambuí, no Sul do estado, no dia 29 de janeiro. A iniciativa do grupo Elas, que conta com apoio do Sebrae Minas nesta edição, tem o objetivo de inspirar e incentivar mulheres que têm ou pretendem abrir o próprio negócio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui.

Durante a oficina, que será ministrada pela consultora do Sebrae Minas Amanda Luiza Cezário, haverá troca de experiências e dicas de gestão e controle financeiro, aliando teoria e ferramentas práticas para garantir a sustentabilidade do negócio. Entre os temas discutidos estão: meios de pagamento, crédito e financiamento, investimento financeiros, contabilidade e economia.

Para a analista do Sebrae Minas Pâmela Carvalho, a atividade tem o objetivo de orientar empreendedoras de diversos setores a enfrentarem os desafios de equilibrar as finanças pessoais e o caixa das empresas. “Nesta oficina iremos preparar donas de pequenos negócios a impulsionar seus empreendimentos, a obterem melhores resultados e, sobretudo, manterem suas empresas mais sustentáveis”, destaca.

Fonte: Luciana Trindade