Inscrições abertas para oficina de inteligência emocional para empreendedoras, em Alfenas

Evento contará com palestra do especialista Felipe Alvim, abordando habilidades essenciais para a liderança nos negócios

Foto: Sebrae Minas

Na próxima quinta-feira (27/3), Alfenas receberá o evento “Rotas da Liderança – Oficina Inteligência Emocional”. A iniciativa é promovida pelo Sebrae Minas e contará com a participação do palestrante e especialista em administração e negócios, Felipe Alvim Quinet de Andrade. As inscrições podem ser feitas neste link.

O evento é voltado para mulheres empreendedoras ou para aquelas que buscam empreender, oferecendo ferramentas para o desenvolvimento da inteligência emocional, fator essencial para a liderança e o sucesso no mercado. Com um ambiente de aprendizado e networking, a oficina proporcionará a oportunidade de desenvolver habilidades necessárias para a tomada de decisões estratégicas e a construção de negócios sustentáveis.

A iniciativa faz parte das ações do Sebrae Minas para fomentar o empreendedorismo feminino no Sul do estado, promovendo capacitações que auxiliam mulheres a se destacarem no cenário empresarial. “A liderança exige muito mais do que conhecimento técnico. A inteligência emocional é um diferencial competitivo, especialmente, para empreendedoras que enfrentam desafios diários na gestão de seus negócios. Nosso objetivo é oferecer suporte e capacitação para que elas possam crescer e inovar no mercado”, destaca a analista do Sebrae Minas Adaiby Gonçalves.

Fonte: Luciana Trindade / Sebrae Minas