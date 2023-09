Inscrições abertas para o Varejo + Vendas de Natal, em Pouso Alegre

Evento promovido pelo Sebrae Minas apresenta estratégias para pequenos negócios do varejo aumentar as vendas de final de ano

Foto: Divulgação

Estão abertas as inscrições para o ‘Varejo + Vendas de Natal’, em Pouso Alegre, no Sul do estado. O evento apresenta soluções e estratégias para os pequenos negócios varejistas interessados em impulsionar as vendas de fim de ano. A iniciativa do Sebrae Minas em parceria com a Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre (Acipa) será realizada nos dias 4 e 5 de outubro, no Hotel Marques Plaza. As inscrições podem ser feitas neste link. Mais informações: (35) 3422-9022.

A programação do evento inclui debates e palestras sobre estratégias de vendas on-line e presencial, atendimento ao cliente, datas sazonais (Black Friday e Natal) e organização de vitrines. Entre os nomes de destaque estão o empreendedor Geraldo Rufino, que vai participar da palestra “O Catador de Sonhos”, e Alexandre Slivnik, que vai contar sobre “O poder da atitude: como encantar clientes e multiplicar resultados – um estudo de caso Disney”.

“Os participantes receberão orientações sobre como oferecer um atendimento de qualidade e melhorar a experiência dos clientes, usando ferramentas e soluções inovadoras para aumentar as vendas e faturar mais aproveitando as festas de final do ano”, afirma a analista do Sebrae Minas Pâmela de Carvalho Dias.

Programação completa:

Dia 4/10, quarta-feira

18h – Credenciamento

19h – Palestra: “Como criar estratégias para aumentar suas vendas com foco em resultado no curto prazo”, com Rodrigo Morart

20h30 – Palestra: “O poder da atitude: como encantar clientes e multiplicar resultados” – m estudo de caso Disney, com Alexandre Slivnik

Dia 5/10, quinta-feira

13h30 – Credenciamento

14h – Palestra: “Vendas mais através dos marketplaces: técnicas e segredos Mercado Livre”, com Gilberto Lemes

15h – Palestra: “Ideias práticas que aumentarão suas vendas na Black Friday e Natal no online”, Mateus Vallim

16h – Palestra: “Como preparar uma vitrine atrativa para as vendas de final de ano”, com Francis Lago

17h – Coffee e Networking

18h – Apresentação: Natal Pouso Alegre 2023 (Prefeitura e Acipa)

19h – Palestra: “O Catador de Sonhos”, com Geraldo Rufino