Inscrições abertas para o Reload em Poços de Caldas 

Maior evento de marketing digital promovido pelo Sebrae Minas será realizado dia 16 de setembro, na Casa Sales

Foto: Divulgação

A cidade de Poços de Caldas, no Sul do estado, receberá, no dia 16 de setembro, pela primeira vez o Reload na Estrada, evento de marketing digital promovido pelo Sebrae Minas. Ao todo, serão mais de oito horas de programação com palestras e oficinas sobre criatividade, inovação, redes sociais, vendas e empreendedorismo. As inscrições são limitadas e devem ser feitas neste link.

Já confirmaram presença grandes nomes do mercado, como o fundador e CMO da mLabs, Rafael Kiso; o escritor do livro best seller “O Papai é Pop” e especialista em inovação e criatividade, Marcos Piangers; o especialista em redes sociais e metaverso, Juliano Kimura; a estrategista de marcas e criadora de conteúdo, Beatriz Guaresi; e o analista de redes sociais e jornalista Cristiano Santos.

O evento também terá espaço para oficinas práticas com temas variados, como mobgrafia (técnicas para fotografar com smartphone e social vídeo) e mentorias de marketing de influência, e-commerce, ChatGPT, entre outras ferramentas e soluções.

Para o analista do Sebrae Minas Fabrício Sviesk Moreira, “o Reload é uma grande oportunidade para conhecer as tendências e novidades do mercado, potencializando as vendas no mercado on-line por meio de soluções e estratégias simples que promovam os pequenos negócios, ampliem a presença digital da empresa e atraiam mais clientes”.

Em 2023, o Reload já foi realizado em Belo Horizonte, Uberlândia, Santa Cruz de Minas, Montes Claros, Governador Valadares e Patos de Minas. Na sequência, o evento itinerante passará pelas cidades de Paracatu (7/10) e Teófilo Otoni (25/10).

Programação completa

13h – Credenciamento

13h45 – Abertura Institucional

14h – Palestra: “Metaverso, web3 e o futuro da internet”, com Juliano Kimura

15h – Palestra: “Love Brands: do que são feitas as marcas que amamos?”, com Beatriz Guaresi (Bits to brands)

16h – Palestra: “Como analisar e otimizar os resultados dos seus posts nas mídias sociais”, com Rafael Kiso (Mlabs)

16h50 – Intervalo

17h30 – Palestra: “Conteúdo TOP para bombar nas Redes Sociais”, com Paula Bento

18h30 – Palestra “LinkedIn de A a Z: estratégias para geração de conteúdo, autoridade e negócios”, com Cristiano Santos

19h30 – Palestra: “Protagonismo e felicidade | Criatividade e Inovação para mudar o mundo”, com Marcos Piangers

20h30 – Encerramento

Fonte: Luciana Trindade