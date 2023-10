Inscrições abertas para curso de precificação em Passa Quatro 

Capacitação promovida pelo Sebrae Minas apresenta as fases do processo para definição do preço de produtos e serviços

Foto: CSul

Estão abertas, em Passa Quatro, no Sul do estado, as inscrições para o curso Precificação na prática. A capacitação, promovida pelo Sebrae Minas, é voltada para quem deseja iniciar um negócio ou melhorar a gestão do empreendimento e será realizada dia 30 de outubro, na Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Passa Quatro (ACIPAQ). As inscrições podem ser feitas clicando aqui.

De forma objetiva e simples, o curso vai apresentar como a ferramenta marckup pode ser uma importante aliada no processo de definição do preço adequado de venda de produtos ou serviços. Durante a capacitação, serão abordados temas como: componentes do preço de venda; planejamento de custos; custos variáveis; formação do preço e determinação do preço de venda.

De acordo com a analista do Sebrae Minas Ticiana Lopes, o curso oferece aos donos de micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais (MEI) a oportunidade de aprimorar o negócio e alcançar mais lucratividade. “Nosso objetivo é mostrar a esses empresários a diferença entre preço e valor, para que consigam balancear cada custo e, assim, realizar o processo de precificação de forma eficaz e vantajosa, garantindo a sustentabilidade do seu negócio”, diz.

Fonte: Luciana Trindade