Inscrições abertas para a palestra “De MEI para MEI” em Poços de Caldas

Atividade do Sebrae Minas é gratuita, e tem o objetivo de promover a conexão entre os pequenos negócios da cidade

Foto: Agência Sebrae

No dia 8 de agosto, o Sebrae Minas promove, em Poços de Caldas, a palestra “De MEI para MEI: conectando empreendedores e estratégias para o sucesso”. A atividade é direcionada para microempreendedores individuais (MEI) interessados em potencializar suas estratégias comerciais e ampliar as vendas. As inscrições são gratuitas e limitadas, e podem ser feitas aqui.

A iniciativa tem o objetivo de orientar os pequenos negócios a definirem e readequarem seus processos, produtos e serviços. Para isso, serão apresentadas situações reais que vão conduzir os empreendedores a uma reflexão sobre parcerias e superação de desafios.

O analista do Sebrae Minas Ivan Figueiredo destaca que o evento vai proporcionar o fortalecimento de uma rede de contatos, por meio de troca de informações e experiências. “Nosso objetivo é preparar os empreendedores de setores diversos para encontrar soluções inovadoras e oportunidades para alavancar os seus negócios”, diz.

Fonte: Luciana Trindade / Sebrae Minas