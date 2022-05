Inscrições abertas para 40 mil vagas gratuitas em cursos de pós-graduação do Trilhas de Futuro – Educadores

Servidores da Educação já podem participar da seleção pelo site oficial. Projeto do Governo do Estado disponibiliza, nesta fase, opções de especialização e MBA

Maior iniciativa de formação continuada para os servidores da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), o Trilhas de Futuro – Educadores já está com inscrições abertas. O cadastro dos interessados pode ser feito até 13/5, pelo site trilhaseducadores.mg.gov.br.



Na iniciativa, o Governo de Minas vai oferecer gratuitamente mais de 40 mil vagas em cursos de pós-graduação lato sensu (especialização e MBA) e stricto sensu (mestrado e doutorado), de instituições de ensino superior, públicas ou privadas, previamente credenciadas.



Inicialmente, as inscrições serão para 23.200 vagas em cursos de especialização e MBA. O Trilhas de Futuro Educadores também disponibilizará vagas de mestrado e doutorado, mas o cronograma para esses cursos de pós-graduação stricto sensu seguirá o cronograma/edital das instituições de ensino superior que vão oferecer os cursos. Nesses casos, além dos critérios do projeto, o candidato terá que passar pelo processo seletivo da instituição. Ao longo do ano, de acordo com a disponibilidade das Instituições de Ensino Superior, serão abertas novas vagas.



O projeto do Governo de Minas oferece oportunidades em cursos que dialogam com a prática dos profissionais da educação, como ensino da matemática, Libras, coordenação pedagógica, educação integral, gestão pública, alfabetização e letramento, artes, entre outros. No Catálogo de Cursos, que está disponível na plataforma de inscrição, é possível conferir todas as formações disponíveis no Trilhas de Futuro Educadores. A previsão é que as aulas dos cursos de especialização e MBA tenham início em 30/6.



Podem se inscrever para as formações, servidores da SEE/MG com graduação em licenciatura, bacharelado ou superior tecnológico, ocupantes de cargo efetivo e estável das carreiras de Professor de Educação Básica (PEB); Especialista em Educação Básica (EEB); Analista Educacional (ANE) / Analista Educacional/Inspetor Escolar (ANEI); Analista de Educação Básica (AEB); Técnico da Educação (TDE); Assistente Técnico de Educação Básica (ATB); Assistente de Educação (ASE). Também é necessário estar em exercício na Unidade Central, Superintendências Regionais de Ensino ou unidade escolar da SEE/MG.



Os profissionais que participarem do Trilhas de Futuro Educadores deverão se comprometer em continuar prestando serviço na SEE/MG durante um período mínimo de três anos. Todas as informações sobre o projeto, critérios de seleção e contraprestação estão disponíveis no edital e resoluções que regulam o processo, também disponíveis no endereço.



Trilhas de Futuro Educadores



A iniciativa está em consonância com as principais legislações relativas à educação – Planos Nacional e Estadual de Educação e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) – e tem por objetivo atender às demandas relacionadas à formação continuada, capacitação e aperfeiçoamento profissional do quadro de pessoal da SEE/MG e representa a maior ação de oferta de pós-graduação aos servidores do estado já realizada.



O projeto visa ainda à melhoria dos serviços prestados aos estudantes das escolas estaduais. Além disso, possibilita o desenvolvimento profissional dos servidores da Educação, que podem avançar em suas carreiras (por meio das promoções previstas na legislação vigente), e também a aproximação da educação básica com as instituições de ensino superior do estado.

Fonte: Agência Minas / Foto: Divulgação