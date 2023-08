Início das obras de contenção de erosão em bairro de Três Corações

O serviço deve incluir ainda o revestimento da área com vegetação apropriada no local.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Prefeitura de Três Corações iniciou as obras de contenção de erosão ao final da Rua Projetada 10, no bairro Nova Três Corações.

No local, a equipe já iniciou o trabalho de recomposição de talude em aterro compactado para trazer mais segurança aos moradores. O serviço deve incluir ainda o revestimento da área com vegetação apropriada no local.

A obra avança nas próximas semanas e a Prefeitura de Três Corações orienta os moradores para que mantenham uma distância segura e fiquem atentos ao tráfego de máquinas pesadas no local durante a execução da obra.

Fonte: Prefeitura de Três Corações