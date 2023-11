Início das obras da nova escola em Três Corações

A área está localizada próxima à quadra coberta e vai contribuir muito com o avanço da educação em nosso município e com o desenvolvimento do bairro.

A Prefeitura de Três Corações já iniciou os trabalhos de terraplanagem e preparação do terreno para início das obras da nova escola do bairro Nova Três Corações.

O espaço vai atender as demandas dos moradores e trazer mais conforto e proximidade para as crianças e adolescentes em idade escolar e para as famílias que residem no bairro. A área está localizada próxima à quadra coberta e vai contribuir muito com o avanço da educação em nosso município e com o desenvolvimento do bairro.

E tem mais novidade, em breve também devem ser iniciadas as obras do CEMEI que também vai atender as famílias que necessitam do serviço em um espaço todo estruturado para atender as crianças da educação infantil.

