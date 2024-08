Início da Campanha de Vacinação Antirrábica na área Urbana em Poços de Caldas

A vacinação é gratuita e destinada a cães e gatos a partir dos três meses.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Começa nesta sexta-feira, 23 de agosto, a campanha de vacinação antirrábica na área urbana do município. A primeira região atendida será a Leste, no formato drive-thru, dando maior comodidade e segurança para os moradores.

O atendimento ocorre das 08h às 12h no Mini Terminal de Linhas Urbanas da Zona Leste, localizado próximo a Bretas da Zona Leste. A vacinação é gratuita e destinada a cães e gatos a partir dos três meses.

Recomendações importantes para a vacinação nesta modalidade: transportar os animais observando as normas de segurança estabelecidas; levar outra pessoa para auxiliar no transporte e manejo dos animais na hora da vacinação; no caso de animais mais agressivos, colocar a focinheira para evitar acidentes.

Além disso, nos drives, serão vacinados exclusivamente animais que estejam sendo transportados em veículos, como forma de organizar a ação.

A raiva é uma doença grave e fatal, tanto para animais quanto para humanos, por isso, a vacinação é essencial para manter o controle da doença no município. Reforçamos a importância de todos os tutores comparecerem com seus animais, garantindo assim a proteção de toda a comunidade.

A campanha seguirá em outras regiões da cidade, seguindo cronograma abaixo:

Região Leste: 24 de agosto (sábado)

Escola Dona Vicentina Massa – Av. João Romeu Tramonte, 82 – Chácara Poços de Caldas

08:00 às 11:30 / 13:00 às 16:30

PSF Parque Pinheiros – Rua Victor Emanoel Imesi, s/nº – Parque Pinheiros

08:00 às 11:30 / 13:00 às 16:30

UBS Jardim Itamaraty – Av. Maria Rita Lopes Pontes (Irmã Dulce), 360 – Itamaraty III

08:00 às 11:30 / 13:00 às 16:30

E.M. José Raphael dos Santos Netto – Rua Eugênio Bernardes Ferreira – Jardim Philadélphia

08:00 às 11:30 / 13:00 às 16:30

UBS Regional Leste – Rua Cecília Fishela, s/nº – Chácara Alvorada

08:00 às 11:30 / 13:00 às 16:30

PSF Dom Bosco – Rua Francisco Cantos Davo, s/nº – Jardim Formosa

08:00 às 11:30 / 13:00 às 16:30

PSF Santo André II – Rua Vereador Eduardo de Paiva, 41 – Vila Menezes

08:00 às 11:30 / 13:00 às 16:30

Rua Rouxinol / Rua Canário – Morada dos Pássaros

08:00 às 11:30

Praça ao lado da Quadra de Esportes – Campos Elíseos

13:00 às 16:30

Rua Água Esplaiada / Campo do Meio, S/N – Cachoeirinha (ao lado da Associação Margarida Goulart)

08:00 às 11:30

Rua Caminho Seis, 6 – Cachoeirinha (ao lado da empresa Work Team Eletromecânica)

13:00 às 16:30

25 de agosto de 2024 (domingo)

PSF Nova Aurora – Rua Benedita Lucas da Silva, 60 – Jardim Ipê

08:00 às 11:30 / 13:00 às 16:30

PSF Santo André I – Avenida Sete de Setembro, 65 – Nova Aparecida

08:00 às 11:30 / 13:00 às 16:30

PSF Jardim São Paulo – Rua Jaguari, 15 – Jardim São Paulo

08:00 às 11:30 / 13:00 às 16:30

PSF Santa Rosália – Rua Dr. Antenor Damini, 233 – Santa Rosália

08:00 às 11:30 / 13:00 às 16:30

PSF Vila Nova – Praça em frente ao Parquinho – Vila Nova

08:00 às 11:30 / 13:00 às 16:30

PSF Caio Junqueira – Rua Mangueira, 262 – Caio Junqueira

08:00 às 11:30 / 13:00 às 16:30

Pátio da Paróquia São Judas Tadeu – AV: Justino Ribeiro, 13 – Jardim dos Estados

08:00 às 11:30

CEI Municipal Manoel Alfaya – Rua Joaquim de Parolis, 250 – Parque Primavera

13:00 às 16:30

Praça bairro Dom Bosco – Rua Dom Bosco, S/N, (Próximo ao Lar dos Velhinhos de São Vicente de Paula)

08:00 às 11:30

PSF das Flores – Rua Nilton José Faccion, 332 – Jardim das Hortências

13:00 às 16:30

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas