Informações sobre alimentação saudável e ações de promoção à saúde marcam o evento “Saúde em Ação”, em Poços de Caldas

Evento foi realizado na Praça Pedro Sanches, em frente ao Coreto e reuniu pacientes atendidos em diversas unidades de saúde da cidade.

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas.

Na manhã desta quinta-feira (27), as nutricionistas do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF), da Atenção Básica realizaram a 1ª edição do evento “Saúde em Ação”, que teve como objetivo promover a saúde, levando informações sobre alimentação adequada e saudável e Prevenção da Obesidade.

O evento foi realizado na Praça Pedro Sanches, em frente ao Coreto e reuniu pacientes atendidos em diversas unidades de saúde da cidade.

Durante a ação, foram fixados banners explicativos nos locais, também foram realizados diálogos sobre os passos e classificação dos alimentos de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, além de ser ofertada a aferição de pressão arterial e distribuição de frutas, doadas pelo Banco Municipal de Alimentos.

As atividades foram realizadas pelas equipes da Atenção Básica em parceria com as instituições de ensino PUC Minas – Poços de Caldas e Anhanguera.

O secretário de Saúde, Carlos Mosconi ressaltou a importância do evento. “Atividades como esta ressaltam a importância da prevenção e diagnóstico precoce. Pois através das orientações passadas pelos profissionais do Sus, os pacientes podem ter uma relação adequada com a doença. Esse tipo de evento tem um alcance enorme, eles são importantes para levar informar a população.”

A Nutricionista do NASF, Camila Maciente Souza falou sobre o objetivo da ação. “O objetivo hoje foi ressaltarmos a alimentação correta e saudável, além de promover a saúde que é o nosso principal objetivo enquanto profissionais de saúde.”

Na próxima sexta-feira (04), a ação será realizada no Parque Ecológico da Zona Sul, das 08h às 11h.

Participaram da abertura do evento o secretário de Saúde Carlos Mosconi; a secretária Adjunta de Saúde Rosilene Faria; a apoiadora da Atenção Básica Miriam Cioffi, as Nutricionistas, Educadores Físicos e Fisioterapeutas dos NASF’s.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.