Índice da cesta básica tem recuo em Pouso Alegre no mês de fevereiro

O trabalhador que recebe um salário mínimo mensal precisa dedicar 101 horas e 15 minutos por mês para adquirir essa cesta.

Foto: Grupo Unis

Após quatro meses consecutivos de alta, Índice da Cesta Básica de Pouso Alegre (ICB –Pouso Alegre) apresentou recuo de -1,05% no início de fevereiro comparado com o mesmo período de janeiro. As maiores altas ocorreram com café em pó, pão francês e açúcar refinado. As quedas mais consideráveis foram com os hortifrutigranjeiros (batata, banana e tomate) e óleo de soja. No intervalo de doze meses, a alta acumulada no valor da cesta básica na cidade atinge 2,03%.

A partir deste mês, a pesquisa passa a ser realizada de forma conjunta entre o Instituto Federal do Sul de Minas (Campus Carmo de Minas) e o Departamento de Pesquisa do Unis em Pouso Alegre. Os procedimentos continuam os mesmos, com a coleta de preços dos 13 produtos que compõem a cesta básica nacional de alimentos sendo realizada na primeira semana de cada mês.

No início de fevereiro, o valor médio da cesta básica nacional de alimentos para o sustento de uma pessoa adulta em Pouso Alegre era de R$698,60, correspondendo a 49,75% do salário mínimo líquido (salário mínimo total menos o desconto do INSS). O trabalhador que recebe um salário mínimo mensal precisa dedicar 101 horas e 15 minutos por mês para adquirir essa cesta.

Entre janeiro e fevereiro, dos 13 produtos componentes da cesta básica pesquisada em Pouso Alegre, seis tiveram alta nos preços médios: Café em pó (18,41%), Pão francês (3,25%), Açúcar refinado (3,02%), Manteiga (2,67%), Leite integral (1,91%) e Carne bovina (0,51%).

Nossa previsão realizada no último relatório se concretizou, pois, a melhoria das safras de alguns produtos, especialmente no caso dos hortifrutigranjeiros, permitiu um recuo no indicador. A queda no valor da cesta básica e o reajuste do salário mínimo permitiram com que o nível de

comprometimento do salário mínimo líquido com a aquisição desses produtos ficasse abaixo de 50%.

Para o curto prazo, as nossas projeções indicam que a continuidade das safras de alguns produtos pode contribuir para mais um recuo no índice, no entanto isso pode ser limitado em virtude da alta que deve continuar ocorrendo com produtos como café em pó e carne bovina.

Fonte: Grupo Unis