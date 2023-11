Índice da cesta básica tem alta em São Lourenço no mês de novembro

O trabalhador que recebe um salário mínimo mensal necessita trabalhar 107 horas e 46 minutos no mês para adquirir essa cesta de produtos.

Foto: Grupo Unis

O Índice da Cesta Básica de São Lourenço (ICB – FUSAL/UNIS) voltou a subir neste início de novembro em comparação com o mesmo período de outubro.

A alta foi de 0,49%, tendo como produtos de maior elevação a batata, farinha de trigo, banana e açúcar refinado. Já as quedas mais consideráveis foram com o feijão carioquinha, leite integral e óleo de soja. Em um período de 12 meses, o valor da cesta básica na cidade ficou estável com leve diminuição de -0,03%. A pesquisa é realizada por meio da coleta de preços dos 13 produtos componentes da cesta básica nacional de alimentos nos principais supermercados da cidade, tendo por base uma metodologia adaptada do DIEESE.

Neste início do mês de novembro, o valor médio da cesta básica nacional de alimentos para o sustento de uma pessoa adulta na cidade de São Lourenço é de R$646,61, correspondendo a 52,96% do salário mínimo líquido (salário mínimo total descontado o INSS). O trabalhador que recebe um salário mínimo mensal necessita trabalhar 107 horas e 46 minutos no mês para adquirir essa cesta de produtos.

Comparando os resultados de novembro com outubro, foi possível verificar que seis produtos apresentaram alta em seus preços médios: Batata (26,87%), Farinha de trigo (15,99%), Banana (12,36%), Açúcar refinado (10,66%), Arroz (3,22%) e Manteiga (1,77%). O tomate manteve inalterado o seu valor nesta pesquisa, e seis produtos indicaram queda em seus preços: Feijão carioquinha (-16,66%), Leite integral (-9,50%), Óleo de soja (-7,35%), Café em pó (-4,78%), Pão francês (-3,27%) e Carne bovina (-0,04%).

Os números desta última pesquisa trouxeram resultados interessantes, com alguns produtos sofrendo fortes altas e outros com quedas bem acentuadas, o que na média resultou em uma pequena elevação no valor final da cesta. Fatores climáticos, demanda externa e comportamento das safras são as variáveis principais que determinam a dinâmica dos preços. Nos relatórios deste mês destacamos que tais variáveis continuarão sendo os principais influenciadores do valor da cesta básica, com perspectivas de alta no curto prazo.

Fonte: Grupo Unis