Índice da cesta básica sobe 4,39% em janeiro na cidade de Pouso Alegre

Foto: Grupo Unis

O Índice da Cesta Básica de Pouso Alegre (ICB – Faculdade Unis Pouso Alegre) apresentou alta de 4,39% neste início de janeiro comparado com o mesmo período de dezembro.

Os destaques de elevação nos preços foram os hortifrutigranjeiros (banana, batata e tomate), feijão carioquinha e arroz. Somente dois produtos apresentaram diminuição nos valores: açúcar refinado e carne bovina. Apesar das recentes altas, ao comparar o valor da cesta neste início de 2024 com janeiro de 2023 verifica-se uma queda acumulada de -4,17%.

A pesquisa é realizada sempre na primeira semana de cada mês por meio do levantamento de preços dos 13 produtos que compõem a cesta básica nacional de alimentos nos principais supermercados de Pouso Alegre, tendo como base uma metodologia adaptada do DIEESE.

Neste início do mês de janeiro, o valor médio da cesta básica nacional de alimentos para o sustento de uma pessoa adulta em Pouso Alegre é de R$658,80, correspondendo a 53,96% do salário mínimo líquido (salário mínimo total menos o desconto do INSS). O trabalhador que recebe um salário mínimo mensal precisa dedicar 109 horas e 48 minutos por mês para adquirir essa cesta.

Entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024, dos 13 produtos componentes da cesta básica pesquisada em Pouso Alegre, dez tiveram alta nos preços médios: Banana (18,47%), Batata (16,97%), Tomate (14,90%), Feijão carioquinha (7,81%), Arroz (4,32%), Óleo de soja (2,47%), Farinha de trigo (1,54%), Manteiga (1,18% ), Café em pó (0,40%) e Leite integral (0,39%). Um produto manteve seus valores inalterados nesta pesquisa: pão francês. E dois produtos tiveram queda nos seus preços: Açúcar refinado (-3,89%) e Carne bovina (-0,70%).

Esse foi o terceiro mês consecutivo de alta no valor da cesta em Pouso Alegre, aumentando o nível de comprometimento da renda familiar com a aquisição de alimentos básicos. É comum que no mês de janeiro ocorram elevações no índice em virtude da entressafra de alguns produtos e da demanda mais aquecida. Porém, a elevação neste início de 2024 foi acima do esperado, influenciada especialmente por fatores climáticos como o El Niño. Nos relatórios deste mês estamos enfatizando que no curto prazo a dinâmica dos preços dependerá da extensão do período de entressafra de alguns produtos, como no caso dos hortifrutigranjeiros, dos impactos do clima na produção agropecuária e das expectativas das safras 2023/2024. Reforçamos a necessidade de reforço nas políticas governamentais de incentivo à produção e enfrentamento dos impactos do clima na produção de alimentos.

Fonte: Grupo Unis