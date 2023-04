Em Abril índice da cesta básica tem queda na cidade São Lourenço

Foto: Grupo Educacional Unis

O Índice da Cesta Básica de São Lourenço (ICB – FUSAL/UNIS) apresentou diminuição de -4,41% no início do mês de abril em comparação com o mesmo período de março, sendo o segundo mês consecutivo de queda neste ano. Os produtos com as maiores altas nos preços médios foram açúcar refinado e leite integral. Já as quedas mais consideráveis ocorreram com a banana, tomate e carne bovina. Entre abril de 2022 e de 2023 a variação acumulada do índice indica queda de -10,46%.

O levantamento dos dados é realizado todo início de mês através da coleta de preços dos 13 produtos componentes da cesta básica nacional de alimentos nos principais supermercados da cidade, tendo como base uma metodologia adaptada do DIEESE.

No início de abril, o valor médio da cesta básica nacional de alimentos para o sustento de uma pessoa adulta na cidade de São Lourenço é de R$618,82, correspondendo a 51,38% do salário mínimo líquido (salário mínimo total descontado o INSS). O trabalhador que recebe um salário mínimo mensal precisa trabalhar 104 horas e 34 minutos no mês para adquirir essa cesta de produtos.

Nas demais cidades já pesquisadas pelo Unis, os valores desta mesma cesta em abril são: Pouso Alegre (R$637,58), Varginha (R$630,82) e Cataguases (R$606,05). Com base nos dados divulgados pelo DIEESE no dia 10/04 a capital com maior valor desta cesta é São Paulo (R$782,23) e o menor valor ocorre em Aracaju (R$546,14), na cidade de Belo Horizonte o custo é de R$654,57.

O resultado verificado no açúcar refinado ocorreu em função de estarmos no período da entressafra da cana-de-açúcar, no qual a oferta fica bastante limitada. Porém, é importante destacar que neste mês inicia-se a safra 2023/2024, o que pode contribuir para uma queda nos preços médios no curto prazo. Em relação ao leite integral, a oferta muito baixa e os altos custos de produção contribuíram para essa nova elevação nos preços médios. O início do período de entressafra a partir deste mês de abril pode influenciar ainda mais no aumento do valor dos derivados lácteos.

Mais uma vez o pão francês teve os seus valores médios inalterados.

Em relação à banana, o aumento do volume ofertado, principalmente do tipo prata, e a menor demanda explicam a diminuição dos preços. O tomate encontra-se no período de intensificação da safra, provocando aumento no volume ofertado em todas as regiões produtoras e contribuindo para a queda nos seus valores médios. Já no caso da carne bovina, esse resultado ainda se deve ao aumento da disponibilidade de animais para o abate e ao período de suspensão das exportações para a China. Porém, o fim dessa suspensão no final de março e a elevação das vendas para o mercado externo podem impedir novas quedas nos preços e até mesmo gerar aumentos a depender do comportamento da demanda interna.

Em todas as cidades pesquisadas pelo UNIS foi verificada uma queda no valor da cesta básica neste início do mês de abril. O comportamento das safras e, consequentemente, da oferta contribuiu para esses resultados. Porém, cabe destacar que, mesmo com as quedas recentes, o valor desta cesta de alimentos ainda está muito elevado, representando mais da metade do salário mínimo líquido. Para os próximos meses importante frisar que alguns produtos como os hortifrutigranjeiros e o leite devem entrar em período de entressafra, o que pode provocar queda na disponibilidade dos mesmos e aumento nos índices da cesta básica.

Fonte: Grupo Unis