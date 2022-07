Incêndio atinge área do 14° Grupo de Artilharia de Campanha do Exército Brasileiro, em Pouso Alegre

Chamas teriam tido início por volta das 14h, segundo o Corpo de Bombeiros.

Redação CSul

Na tarde desta quinta-feira (14), uma área do 14° Grupo de Artilharia de Campanha do Exército Brasileiro foi atingida por um incêndio de grandes proporções. Foram mais de uma hora e meia para as chamas serem controladas, conforme o Corpo de Bombeiros.

Ainda de acordo com os militares, as chamas teriam tido início por volta das 14h em um pasto nas proximidades de uma estação de água, próximo do Rio Mando e albergue municipal.

Devido ao tempo seco, o incêndio destruiu aproximadamente 20 mil metros de área com vegetação mista rasteira e mata.

*Com informações G1 Sul de Minas