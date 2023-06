Inaugurado o Centro de Convivência da FelizIdade em Machado: Promovendo Alegria e Bem-Estar na Terceira Idade

A celebração foi finalizada com muita música boa e forró, animando a todos os presentes.

Foto: Prefeitura de Machado

A Prefeitura de Machado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Promoção Social, teve hoje um dia especial ao inaugurar o Centro de Convivência da FelizIdade, localizado ao lado da empresa Thivoly, no fundo do antigo parque de exposições.

Essa inauguração representa a gratidão da administração municipal por aqueles que já contribuíram tanto para o desenvolvimento de Machado. Hoje, foi entregue um espaço dedicado a esse projeto tão especial. Inicialmente, o centro oferecerá atividades como a oficina de zumba, a oficina de artesanato e o forró, promovendo momentos de alegria e convivência.

O nome escolhido para o local, Centro de Convivência da FelizIdade, reflete a ideia de mudar a percepção em relação à chamada \”terceira idade\”, destacando que essa fase da vida deve ser vivida com felicidade e aproveitamento pleno. Essa é a proposta do centro: proporcionar alegria e bem-estar aos participantes.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito Maycon Willian, do vice-prefeito Joelzinho Mendes e da Secretária de Desenvolvimento e Promoção Social, Aline Branquinho. Além disso, as senhoras Maria de Lourdes Codignole, Ana Morais e Maria José Domingues, falaram representando todos aqueles que fazem parte desse importante projeto, também estiveram presentes.

Após a inauguração, foi servida uma farta mesa com canjicada, biscoito, pão de queijo e bolo de fubá, proporcionando um momento de confraternização e descontração. A celebração foi finalizada com muita música boa e forró, animando a todos os presentes.

Fonte: Prefeitura de Machado