Inatel sedia fórum em comemoração ao Dia Internacional da Internet das Coisas

O evento, parte da Semana de Telecomunicações do Inatel, reuniu especialistas, acadêmicos e profissionais para discutir os impactos e avanços da IoT.

Foto: Inatel

9 de abril, Dia Internacional da Internet das Coisas (IoT), marcou a realização da 1ª edição do Fórum IoT Practices, sediado no Inatel e promovido pela Associação Brasileira de Internet das Coisas (ABINC) e KER Innovation. O evento, parte da Semana de Telecomunicações do Inatel, reuniu especialistas, acadêmicos e profissionais para discutir os impactos e avanços da IoT.

Com painéis sobre a evolução da IoT e suas aplicações em setores como agronegócio e indústria, o Fórum destacou a importância dessa tecnologia para o crescimento e a inovação em diversas áreas. O Centro de Competência EMBRAPII Inatel em Redes 5G e 6G – xGMobile, apoiador do evento, também abordou como as redes móveis estão impulsionando soluções para IoT, evidenciando a colaboração entre pesquisa e desenvolvimento para expandir o uso dessa tecnologia.

O Fórum IoT Practices foi uma oportunidade de fortalecer o ecossistema de inovação no Brasil, destacando o papel do Inatel como catalisador de novas soluções tecnológicas. “A colaboração entre academia, indústria e centros de pesquisa é essencial para acelerar a adoção da Internet das Coisas e suas contribuições para a transformação digital de diversos setores”, disse o diretor do Inatel, Carlos Nazareth.

A pesquisa “Panorama do IoT no Brasil 2025”, desenvolvida pela ABINC, em parceria com o TI Inside, foi lançada durante o Fórum. O estudo mapeou as principais tendências e barreiras encontradas no setor, que tem contribuído ativamente para a transformação digital no país. Para conferir a análise completa, clique aqui.

Fonte: Inatel