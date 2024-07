Inatel promove treinamento em Redes Móveis e Infraestrutura de TI em Angola

Treinamento teve como objetivo preparar engenheiros locais para a implantação, operação e manutenção de redes 4G e 5G.

Foto: Inatel

O Instituto Nacional de Telecomunicações – Inatel conduziu, durante o mês de junho, um programa de capacitação em Luanda, Angola, focado em redes móveis e infraestrutura de TI. O treinamento, por meio da parceria entre Inatel e Huawei, teve como objetivo preparar engenheiros locais para a implantação, operação e manutenção de redes 4G e 5G.

Coordenado por Marcello Caldano, líder técnico da Equipe de Treinamentos de Educação Continuada do Inatel, o programa ofereceu uma imersão de 30 dias para os participantes. Os treinamentos abordaram temas como soluções de rede 4G e 5G, virtualização e infraestrutura de TI, com foco na operação e manutenção de produtos Huawei.

O treinamento pode fornecer aos engenheiros da Angola Telecom as habilidades necessárias para implementar e manter as novas redes de telecomunicações. “A maioria das regiões em Angola ainda não têm acesso à telefonia móvel, e esse projeto é um passo significativo para mudar essa realidade”, destacou Caldano.

A introdução do 5G é um marco para Angola, oferecendo maior velocidade e capacidade de rede. O treinamento incluiu aspectos cruciais da tecnologia 5G, preparando os profissionais para enfrentar os desafios técnicos dessa nova era.

Parceria de longa data

Embora este tenha sido o primeiro contato direto do Inatel com a Angola Telecom, a Huawei já possui uma presença significativa no país. A parceria visa promover o desenvolvimento sustentável do setor de telecomunicações em Angola, facilitando o acesso a tecnologias avançadas como o 5G.

A parceria entre o Inatel e a Huawei, existente há quase 20 anos, foi essencial para a realização deste projeto. A Huawei, além de financiar o treinamento, investiu na construção de um centro de treinamento em Angola.

A expectativa, é que novos treinamentos estão sejam aplicados, incluindo soluções de armazenamento e outras tecnologias emergentes. “Estamos preparando o terreno para futuros projetos que ajudarão a interiorizar a rede móvel e beneficiar um número ainda maior de pessoas”, disse Caldano.

Fonte: Inatel