Inatel e TSX Invest assinam acordo para impulsionar economia de Santa Rita do Sapucaí

Acordo promete atrair novos investimentos para a cidade e diversificar a economia local, que já conta com mais de 150 empresas do ramo tecnológico.

Foto: Inatel

O Instituto Nacional de Telecomunicações – Inatel e a TSX Invest firmaram um acordo de cooperação nesta quarta-feira (28), visando fomentar o desenvolvimento econômico de Santa Rita do Sapucaí (MG), conhecida como o Vale da Eletrônica. O acordo, assinado durante o evento Synaptic – Simpósio “Atração de Investimentos no Contexto Regional Edição Santa Rita do Sapucaí”, promete atrair novos investimentos para a cidade e diversificar a economia local, que já conta com mais de 150 empresas do ramo tecnológico.

O Diretor de Investimentos da TSX Invest, Virgílio Silva, ressaltou o potencial de Santa Rita e a importância da diversificação econômica para garantir a sustentabilidade do crescimento local. “A diversificação econômica é um fator de proteção desse ambiente já muito bom, mas [queremos] que ele cresça dentro de uma estratégia organizada e que atenda sustentabilidade, uma agenda ESG, a valorização de pessoas, salário e renda, prosperidade”, explica.

O acordo firmado entre as Instituições tem o objetivo de atrair novas empresas para o munícipio, além de garantir a expansão de forma organizada, estratégica e, principalmente, sustentável. Com isso, será possível oportunizar um ambiente propício para o desenvolvimento de empresas e Startups. “E é tudo que startups precisam para se consolidarem, crescerem e se consolidarem nesse tipo de ambiente”, argumenta Rogério Abranches, Coordenador do Núcleo de Empreendedorismo e Inovação do Inatel Startups.

Synaptic – o ínicio de uma jornada

O Synaptic, evento que marcou a assinatura do acordo, trouxe à tona um raio-x econômico de Santa Rita do Sapucaí, apresentado por Marcos Mandacaru, CEO da TSX Invest. O relatório destaca os principais desafios e oportunidades para a diversificação econômica da cidade, e indicou o caminho a ser seguido para que Santa Rita continue a prosperar como polo de inovação. “A estrutura que a gente propõe aqui para Santa Rita vai trabalhar para que essas empresas possam buscar investimentos, sejam em capital de risco ou até mesmo uma parceria tecnológica,” esclarece Mandacaru.

Com o apoio do Inatel e da TSX Invest, Santa Rita do Sapucaí se prepara para um novo ciclo de crescimento, que promete fortalecer o Vale da Eletrônica, transformando a cidade em um modelo de desenvolvimento sustentável e inovador.

Fonte: Inatel