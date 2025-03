Inatel celebra 60 anos de inovação e transformação tecnológica

Inatel é pioneiro na capacitação de engenheiros especializados em telecomunicações, eletrônica, computação e outras áreas tecnológicas.

Foto: Inatel

O Instituto Nacional de Telecomunicações – Inatel comemora, em março, seis décadas de história marcadas por inovação, formação acadêmica de alto nível e contribuições relevantes ao desenvolvimento do setor tecnológico no Brasil. Fundado em 1965, em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, o Instituto é a primeira Instituição de Ensino Superior de engenharia nesta área no Brasil. A iniciativa buscava suprir a carência de profissionais qualificados para atender ao crescimento do setor de telecomunicações no país, posicionando a organização como um marco na educação tecnológica.

Desde então, o Instituto consolidou-se como um dos principais polos de educação e pesquisa em engenharia e tecnologia, formando inúmeros profissionais ao longo de sua trajetória, que hoje contribuem para o desenvolvimento e a transformação da indústria de conectividade em todo mundo.

Referência em formação e pesquisa tecnológica

Reconhecido internacionalmente, o Inatel é pioneiro na capacitação de engenheiros especializados em telecomunicações, eletrônica, computação e outras áreas tecnológicas. O modelo acadêmico da Instituição alia teoria e prática, proporcionando aos estudantes experiências reais no mercado e preparando-os para desafios globais.

Além disso, o Instituto abriga centros de pesquisa que lideram projetos de ponta em colaboração com empresas e organizações, contribuindo diretamente para o avanço da ciência e da indústria tecnológica brasileira. ‘‘Temos um orgulho imenso em saber que nosso diferencial sempre foi conectar educação de qualidade com inovação. Estamos constantemente promovendo soluções que não só transformam o mercado, mas também impactam positivamente a sociedade’’, destaca o Diretor Carlos Nazareth.

Contribuição ao ecossistema de inovação

Ao longo de 60 anos, o Instituto consolidou sua posição como um pilar do desenvolvimento tecnológico e econômico na região de Santa Rita do Sapucaí, conhecida como Vale da Eletrônica. Por meio de pesquisas pioneiras, a Instituição tem liderado avanços em áreas como redes de telecomunicações, incluindo o desenvolvimento do 6G, Internet das Coisas (IoT) e tecnologias para cidades inteligentes e a indústria 4.0. Essas iniciativas colocam o Brasil na vanguarda da inovação tecnológica e fortalecem a competitividade nacional no cenário global.

O compromisso com a transformação tecnológica se reflete no incentivo ao empreendedorismo. Iniciativas como o Inatel Startups e o Espaço Maker oferecem suporte para que alunos e ex-alunos desenvolvam seus próprios negócios, criando soluções inovadoras e contribuindo para o ecossistema tecnológico.

Paralelamente, o Instituto também se destaca pela alta empregabilidade de seus egressos. Com um índice de 88% – um dos mais altos do país –, prepara profissionais altamente qualificados para o mercado de telecomunicações e tecnologia, que ocupam posições de destaque no Brasil e no mundo.

Celebrações dos 60 anos: marco histórico

Para celebrar suas seis décadas, a Instituição organiza uma programação especial, com uma série de atividades que reafirmam o compromisso com a transformação e a excelência, incluindo o lançamento de uma cápsula do tempo, que reunirá as memórias do passado e presente, projetando no futuro o legado da Instituição para as próximas gerações. Também está prevista uma programação especial com missa solene, a Exposição 60 anos e um concerto especial no dia 31 de março, data do aniversário do Inatel.

As celebrações se estendem ao longo do ano, com uma série de eventos que reforçam o vínculo do Inatel com sua comunidade. Em abril, estão previstos o Culto Ecumênico e a Festa da Família, reunindo colaboradores e familiares que contribuem para a construção dessa trajetória. O Encontro Nacional de Ex-Alunos também faz parte da programação, previsto para o dia 3 de maio, promovendo a conexão entre diferentes gerações de profissionais formados pela Instituição. Já em setembro, a tradicional Comenda Inatel será o momento de prestigiar as personalidades que se destacam em seu meio.

As atividades destacam a importância de preservar o legado do Instituto, enquanto se projeta para o futuro com o mesmo espírito inovador que sempre guiou suas iniciativas. ‘‘Comemorar 60 anos é reconhecer o empenho de tantas gerações que ajudaram a consolidar o Inatel como referência dentro e fora do país’’, afirma o vice-diretor Guilherme Marcondes.

Completando 60 anos, o Instituto continua ampliando suas frentes de atuação, fortalecendo parcerias e investindo em tecnologias emergentes. Planeja avanços significativos nas áreas de pesquisa e educação, consolidando-se como referência no setor tecnológico e reafirmando seu papel como protagonista no desenvolvimento da indústria e da ciência no Brasil e no mundo. A programação completa das celebrações pode ser conferida no site do Inatel, em: https://inatel.br/60anos/.

Fonte: Inatel