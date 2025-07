Imóvel abandonado em Três Corações será revitalizado e gerará empregos

Prefeitura de Três Corações firma parceria com empresa para revitalização de imóvel e adoção de praça pública

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEDEC), firmou uma parceria com a empresa RIBAS Materiais de Construção para a concessão de uso de um imóvel público localizado na Rua Cabo Benedito Alves, nº 3.090, no Bairro Jardim Paraíso.

O acordo foi oficializado por meio da assinatura de um Termo de Concessão de Uso, autorizado pela Lei Complementar nº 677/2025. O imóvel, conhecido por abrigar a antiga Cobal, estava desocupado há um longo período e era alvo constante de reclamações da população devido ao seu estado de abandono e aos transtornos gerados à vizinhança.

Com a concessão, o espaço passará a ter uma nova finalidade. O proprietário da empresa comprometeu-se a investir na recuperação e revitalização do imóvel, promovendo melhorias na infraestrutura e gerando empregos diretos para os tricordianos.

Essa iniciativa representa um passo importante para o desenvolvimento de Três Corações, ao transformar um espaço ocioso em uma oportunidade concreta de crescimento para o município e população.

Adoção de Praça

Além disso, como parte do compromisso assumido, a empresa também irá adotar e cuidar da praça do Bairro Jardim Fabiana, contribuindo com a manutenção e valorização de um importante espaço de convivência para a comunidade.

Fonte: Prefeitura de Três Corações