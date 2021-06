Imagens mostram aglomeração de turistas na Pirâmide de São Tomé das Letras

Atual decreto do município permite funcionamento de pontos turísticos e setor de hospedagem com 30% de ocupação.

Redação CSul/Foto destaque: Redes Sociais

O último sábado (5) apresentou um cenário preocupante diante da pandemia. Um dos principais pontos turísticos de São Tomé das Letras, a Pirâmide, estava lotada de turistas. Através de imagens nas redes sociais, é possível ver as pessoas reunidas para ver o pôr do sol. No domingo (6), a prefeitura do município confirmou o 2º óbito em decorrência do novo coronavírus.

Nas imagens, e possível perceber que algumas pessoas fazem uso de máscaras, todavia, não havia distanciamento social. Conforme a prefeitura, fiscais da Vigilância Sanitária estiveram no ponto turístico e orientaram sobre o uso dos equipamentos de prevenção ao vírus.

Na cidade, o atual decreto da administração municipal permite o funcionamento de pontos turísticos, assim como as atividades de hotéis e pousadas com 30% de ocupação.

*Com informações G1 Sul de Minas