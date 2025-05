II Seminário de Governança Ambiental Municipal reúne especialistas na UFLA

Evento reuniu pesquisadores, gestores públicos, técnicos, discentes, docentes e representantes da sociedade civil com o objetivo de refletir e discutir políticas públicas voltadas à conservação ambiental.

Foto: UFLA

No dia 15 de maio, o Departamento de Administração e Economia da Universidade Federal de Lavras (UFLA) sediou a segunda edição do Seminário de Governança Ambiental Municipal, sob a organização do Núcleo de Estudo e Apoio ao Plano Conservador da Mantiqueira (PCM). O evento reuniu pesquisadores, gestores públicos, técnicos, discentes, docentes e representantes da sociedade civil com o objetivo de refletir em conjunto e discutir políticas públicas voltadas à conservação ambiental.

O coordenador do PCM-UFLA, professor Rafael Chiodi, abriu o seminário com uma palestra sobre as estratégias do Núcleo para a promoção da governança ambiental municipal diante dos desafios climáticos. Presente nas regiões de Campos das Vertentes e Sul de Minas, o PCM tem como princípios promover a recuperação florestal; melhorar a qualidade da água, do solo e da biodiversidade; adequar as propriedades rurais à legislação; fortalecer a governança ambiental municipal; e apoiar os municípios na criação de políticas de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), uma ferramenta que valoriza o papel dos agricultores familiares como agentes da preservação dos recursos naturais.

O seminário também contou com a participação do secretário de Meio Ambiente do município de Extrema, Paulo Henrique Pereira, biólogo e idealizador do projeto Conservador das Águas, criado em 2005. Ao longo dos anos, o projeto se tornou referência em práticas de preservação, recuperação e conservação de nascentes, tendo recebido, em 2013, o prêmio internacional da ONU-Habitat de Melhores Práticas para a Melhoria das Condições de Vida.

Nos municípios sul-mineiros de Andradas, Caldas e Inconfidentes, a governança ambiental também tem se destacado e gerado bons resultados. As gestoras ambientais Letícia de Alcântara Moreira e Priscila Magne Bueno conduziram a terceira palestra, na qual compartilharam os desafios e as conquistas desses municípios por meio de projetos de PSA. Priscila destacou a criação do grupo Moça (Mulheres Organizadas Crochetando Autonomia) e da feira de agricultura familiar conhecida como “Feirin”, ambas em Inconfidentes.

No período da tarde, o Seminário de Governança Ambiental Municipal prosseguiu com a palestra “A experiência do Plano Conservador das Gerais (PCG)”, ministrada pelo engenheiro e gestor ambiental Lucas de Freitas. Inspirados na experiência bem-sucedida do município de Extrema, o PCG promove a restauração da paisagem florestal em Minas Gerais.

O encerramento do evento ocorreu por volta das 17h, após uma mesa-redonda que reuniu representantes de diversos setores para discutir a importância da colaboração interinstitucional na formulação e implementação de políticas ambientais. Além de Lucas de Freitas, participaram da mesa o representante da The Nature Conservancy, Leonardo Ivo; o representante do Instituto Federal de Educação do Sul de Minas, Mark Pereira dos Anjos; e o representante do Instituto Estadual de Florestas (IEF), Rodrigo Mesquita Costa.

O Núcleo PCM atua na sensibilização e no apoio às administrações municipais na formulação e execução de políticas ambientais mais eficazes. A realização de mais uma edição do seminário representa um passo importante nesse processo, contribuindo para a construção de redes de cooperação e para o avanço das políticas de PSA no contexto regional.

Fonte: UFLA