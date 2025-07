IFSuldeMinas realiza audiência pública sobre novo campus em Itajubá

Evento reúne comunidade para definir cursos e áreas prioritárias da nova unidade do Instituto Federal em Itajubá

Foto: IFSuldeMinas

O Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) realizará na próxima terça, 15, uma audiência pública com o objetivo de identificar, discutir e definir os eixos tecnológicos e cursos que serão oferecidos no futuro campus no município.

Durante a audiência, será apresentada a missão educacional do IFSULDEMINAS, além do Plano de Implantação do Campus Itajubá. Haverá ainda espaço para pronunciamentos das autoridades presentes e para manifestações da população, mediante inscrição prévia.

Com investimento inicial de R$ 25 milhões, o novo campus terá capacidade para atender entre 800 a 1.200 estudantes, priorizando a oferta de cursos técnicos, graduações e parcerias voltadas à pesquisa e inovação.

A nova unidade funcionará na antiga sede do Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA), em uma área de 7 mil m², e integra o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do Governo Federal, que em março de 2024 anunciou a criação de 100 novos Institutos Federais em todo o país. A previsão é que o Campus Itajubá entre em funcionamento no segundo semestre de 2026.

O evento, aberto ao público, acontecerá no Auditório Antônio Rodrigues d’Oliveira (AARO), na Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), a partir das 19h. Estão convidados representantes de instituições de ensino, entidades ligadas à educação, associações, sindicatos, autoridades municipais, parlamentares, imprensa e toda a comunidade local.

Fonte: Prefeitura de Itajubá