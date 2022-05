IFSULDEMINAS oferece curso de robótica para crianças e jovens da rede pública

Interessados devem realizar inscrição pelo telefone 3712-3033

Estudantes da Rede Pública de Ensino de Poços de Caldas, a partir dos 7 anos de idade, podem conhecer o mundo da robótica, com o projeto LabMaker Móvel, do Instituto Federal do Sul de Minas, que está estacionado nas imediações da Secretaria Municipal de Promoção Social, no prédio anexo ao Terminal Rodoviário.

O curso teve início nesta terça-feira (3) e segue até a próxima sexta-feira (6). Jovens e crianças da Rede Pública de Ensino (municipal e estadual), a partir dos 7 anos, podem se inscrever gratuitamente pelo telefone 3712-3033, informando nome, CPF, data de nascimento, escola, série e telefone para contato.

O curso tem duração de quatro horas e está sendo disponibilizado para duas turmas por dia, divididas nos períodos da manhã (das 8h às 12h) e da tarde (das 13h às 17h), nesta quarta, quinta e sexta, 4, 5 e 6 de maio, quando jovens e crianças serão apresentados ao mundo maker, à robótica e ao universo da inovação, por meio de cursos em um laboratório móvel, montado no interior de um caminhão, que abriga os cursos de Arduíno e Robótica, totalmente gratuitos.

Não é necessário levar nenhum material, já que todas as ferramentas e materiais são disponibilizados pelo projeto.

Serviço

Curso de Robótica para crianças e jovens

Até a próxima sexta-feira, 6/5

Mais informações e inscrições: 3712-3033

Fonte e foto: Prefeitura de Poços de Caldas