Idosa fica gravemente ferida após ser atropelada por moto, em Pouso Alegre

Redação CSul

Na noite desta quinta-feira (30), uma senhora de 68 anos foi atingida por uma moto enquanto atravessava na faixa de pedestre, o veículo estava sendo conduzido por um adolescente de 16 anos. O acidente aconteceu na Avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira, em Pouso Alegre.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida e esta em estado grave. Segundo informações, um carro havia parado na faixa, deixando a senhora atravessar, mas o condutor da moto fez a ultrapassagem, invadindo a faixa e atropelando a mulher.

Segundo os bombeiros, ao chegarem no local, a idosa estava desmaiada e inconsciente, com suspeita de traumatismo craniano, apresentava também fraturas expostas no braço e escoriações.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Samuel Libânio. O condutor da moto, menor de idade, foi ouvido pelo delegado e liberado para o responsável. O veículo foi apreendido.

*Com informações G1 Sul de Minas