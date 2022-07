ICMS da gasolina e energia elétrica mineira passam para 18%

Imposto da gasolina era de 31%, energia elétrica, 30% e comunicação, 27%, disse governador nas redes sociais.

Redação CSul / Foto: Roque de Sá/Agência Senado

Nesta sexta-feira (1°), o governador Romeu Zema publicou que assinou decreto para reduzir o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que sobrevém a gasolina, energia elétrica, serviços de telefonia e internet para 18%.

A modificação segue uma definição do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

“Assino hoje o Decreto que reduz o ICMS da gasolina, energia elétrica, serviços de telefonia e internet em Minas. O imposto da gasolina era 31%, energia elétrica 30% e comunicação 27%. Todos passarão para 18% em nosso Estado a partir de hoje”, disse em uma postagem em suas redes sociais.

O Confaz alterou as regras de cobrança do ICMS na esteira da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, que determinou, na última semana, que as partes do ICMS cobradas sobre todos os combustíveis sejam iguais para todo Brasil.