O Seminário foi também foi planejado para capacitar os coordenadores da atenção primária, técnicos especializados em equidade e representantes da população negra nos comitês municipais.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Nesta terça-feira (19) foi realizado o I Seminário Regional de Saúde Integral da População Negra em Pouso Alegre, uma iniciativa promovida pela Superintendência Regional de Saúde com o apoio da Prefeitura Municipal. O propósito deste evento consistiu na conscientização abrangente da comunidade sobre um tema de extrema relevância, mas ainda pouco explorado. O Seminário foi também foi planejado para capacitar os coordenadores da atenção primária, técnicos especializados em equidade e representantes da população negra nos comitês municipais.

O evento aconteceu na Câmara Municipal das 8h às 18h e o Seminário foi enriquecido por cinco palestras proferidas por notáveis mulheres: Thaiana Andrade, Pâmela Vindilino, Ana Carolina Silveira, Maria Tereza Andrade e Thamiris Daniel. Adicionalmente, projetos elaborados por estudantes de instituições municipais e estaduais das regiões sul mineiras, referentes ao racismo e à cultura da população negra, foram expostos durante o evento.

“Não apenas o setor da saúde marcou presença, mas também a Secretaria de Educação e Políticas Sociais, juntamente com membros ativos da comunidade. O Seminário foi um evento de destaque, repleto de palestras e debates. Nosso objetivo é abordar outras questões que muitas vezes são ignoradas ou recebem pouca atenção. Esta iniciativa tem como propósito aprimorar a implementação da política estadual de saúde integral da população negra, destacando o racismo como um determinante social de extrema importância. É crucial abordar essa temática no contexto da saúde, indo além das doenças específicas, como a anemia falciforme e a hipertensão. O escopo deve ser mais amplo. Destaco, ainda, a sinergia com a educação como um elemento especialmente enriquecedor. Acredito firmemente que avançaremos significativamente ao tratar dessa questão desde os estágios iniciais, tanto nas instituições de ensino quanto, evidentemente, nos lares”, ressaltou a Especialista em Políticas de Promoção da Equidade na Saúde da Superintendência Regional de Saúde de Pouso Alegre, Thaiana de Cássia de Andrade.

O evento, que atraiu uma audiência expressiva, proporcionou a cada participante uma jornada de aprofundamento e enriquecimento de conhecimento, gerando momentos de grande valia para todos os presentes.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre