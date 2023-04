I Hackathon Interno do Grupo Unis reúne colaboradores em busca de soluções inovadoras

Ao final do hackathon, os projetos foram avaliados e premiados pelos membros da Banca Avaliadora.

Foto: Grupo Educacional Unis

Nos dias 13 e 14 de abril, o Grupo Unis promoveu o I Hackathon Interno, com o tema “Cheios de Soluções“. A maratona de projetos contou com a participação de colaboradores das unidades, que trabalharam juntos na criação de soluções inovadoras para os desafios do dia a dia de trabalho.

O evento, que faz parte do Projeto Funil de Dores, idealizado pelo Núcleo de Inovação do Grupo Unis, tem como objetivo trabalhar a cultura de inovação através de uma ouvidoria interna. A cooperação entre academia e empresa desempenha um papel significativo nas inovações tecnológicas e contribuem para o desenvolvimento econômico da região.

Durante o evento, a Coletek, empresa fundada em 2003 e sediada em Varginha/MG, atuante na indústria, serviços e distribuição de produtos e acessórios para a informática, foi incentivadora desta ação. Raphael Araújo, Supervisor Fiscal e Tributário da Coletek, compôs a Banca Avaliadora dos projetos desenvolvidos.

Os participantes puderam trocar ideias e conhecimentos, além de desenvolver habilidades como trabalho em equipe, liderança e criatividade. Ao final do hackathon, os projetos foram avaliados e premiados pelos membros da Banca Avaliadora.

Para o Grupo Unis, a realização do I Hackathon Interno foi um sucesso e contribuiu para a formação de uma equipe mais engajada e preparada para enfrentar os desafios do mercado atual. A empresa já está planejando novas edições do evento para os próximos anos.

Fonte: Grupo Educacional Unis