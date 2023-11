I Encontro Regional de Cozinha Mineira e Turismo Rural do Lago de Furnas é sucesso em Alfenas

O circuito foi convidado ainda a ter o espaço Raízes do Lago no Campeonato Nacional de Jet Sky de Boa Esperança.

Foto: Abrasel Sul de Minas

Na última sexta-feira (10/11) e sábado (11), Alfenas recebeu o Raízes do Lago – I Encontro Regional de Cozinha Mineira e Turismo Rural do Lago de Furnas. O evento gratuito contou com seminários, painéis, mesas redondas, cases de sucesso, oficinas show, desafios, feira de empreendedores e produtos dos municípios, atrações culturais e muito mais.

De acordo com a presidente do Circuito Turístico do Lago de Furnas, Thayse de Castro, o encontro quebrou paradigmas, conectou pessoas, alinhou ideias e enraizou que Alfenas, a Cidade dos Lagos, também é Paraíso dos Pescadores. Além disso, foram apresentadas diversas novidades, como o canal no YouTube do circuito, que irá se chamar Raízes do Lago e que terá quadros de cozinha mineira, como o Água na Boca e Artesanato, Experiências e Produtos.

“Vamos criar um Projeto de Lei para que o evento aconteça todos os anos no município e que faça parte do seu calendário de eventos. Durante todos os encontros, queremos promover visitas técnicas e turismo de experiência. Além disso, a Rota de Ciclo Turismo de Alfenas foi reativada, através de uma integração com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Clima! Ela estava paralisada desde 2020, quando

bancos, totens de manutenção e placas foram danificados ou roubados”, ressaltou.

Thayse explica que como resultado nos debates e rodas de conversa dos painéis, para 2024 o circuito planejará um seminário regional com os artesãos, o II Fórum Lago de Furnas Sustentável, o II Raízes do Lago e um Circuito de Cozinha Mineira – Raízes do Lago para rodar os 15 municípios. O circuito foi convidado ainda a ter o espaço Raízes do Lago no Campeonato Nacional de Jet Sky de Boa Esperança.

“Entrar em 2024 já com um calendário de participações será essencial para todos os municípios se organizarem para participarem ainda mais efetivamente. Outra novidade foi que elencamos os produtores e artesãos para participação em outras feiras regionais e algumas nacionais como a Abav, Festuris, Travel Next e Feira Nacional de Artesanato, onde nosso terá um espaço em parceria com a Secult-MG”, contou.

O prefeito de Alfenas, Fábio Marques Florêncio, enfatizou que foram dois dias muito importantes para a cidade, pois diversas pessoas de outros municípios participaram do encontro. “A cozinha e suas raízes mineiras estiveram presentes no evento. Fico muito feliz de receber todos os participantes, fomentando cada vez mais nossa cultura do Lago de Furnas”, agradeceu.

A Cozinha Show foi comandada pelo proprietário da Água Doce Cachaçaria de Varginha e presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Sul de Minas e do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Varginha (SEHAV), André Yuki, que preparou uma deliciosa moqueca de tilápia de Furnas, da Fazenda Cabo Verde.

“Tive a honra de cozinhar para mais de 100 pessoas, mostrando um pouco da diversidade de ingredientes que temos em nossa região. Preparei um prato que chamei de Tilápia de Furnas À Moda do Chef, uma moqueca de filé de tilápia de alta qualidade da Fazenda Cabo Verde, com banana da terra, quiabo, couve, pimentão, cebola e especiarias. O prato demonstrou a fusão da nossa gastronomia brasileira”, explicou.

Ainda segundo André, o primeiro encontro Raízes do Lago é de extrema importância e relevância para promover o turismo, a gastronomia e a cultura no entorno do lago, mostrando o potencial turístico da região, as belezas naturais com suas águas cristalinas e paisagens deslumbrantes.

“O Lago de Furnas é um atrativo turístico de destaque e o encontro fortaleceu ainda mais essa atividade na região. O desenvolvimento do turismo só traz benefícios econômicos para as comunidades locais, como geração de empregos e renda. Além disso, o evento também valoriza a gastronomia local e suas diversidades, promovendo os sabores e saberes locais, incentivando o consumo de produtos da região e destacando a gastronomia como um importante atrativo turístico. Por fim, quero agradecer e parabenizar todos os envolvidos pelo evento”, gratificou.

Na noite de sexta-feira, foi realizado o Desafio Nossos Chefs do Lago. O grande campeão foi o prefeito de Boa Esperança e primeiro vice-presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Hideraldo Henrique, que ganhou uma hospedagem completa com acompanhante no Porto Fazenda Hotel e um troféu.

“Participar do projeto foi muito importante para mim e também para Boa Esperança, pois nossa cidade vem crescendo no turismo e avançando como uma nova fonte de renda e receita para nossa população. O turismo é uma indústria que gera emprego rápido e cria justiça social de forma ligeira”, afirmou.

Segundo Hideraldo, participar do Desafio Nossos Chefs foi uma emoção enorme, pois cozinhar é um hobbie que ele adora. “Admiro quem cozinha! Cozinhar é desenvolver o amor e a cultura. E a gastronomia tem tudo a ver com o turismo, pois uma das formas de desenvolver o turismo como um produto é através dela. Participar do desafio e como consequência ter ganhado, foi muito prazeroso. Quero participar dos próximos que houver”, destacou.

Para a pró-reitora adjunta de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), Giovana Martins, a realização do evento em parceria com as universidades é de grande relevância, pois ao unir forças com as instituições de ensino, abrem-se caminhos para a troca de conhecimento e fortalecimento das reflexões sobre a temática, em uma via de mão dupla em que universidade e sociedade crescem juntos.

“A UNIFAL-MG historicamente reforça seu papel junto ao Sul de Minas e se sente honrada em acolher os participantes e ser a anfitriã nesse evento com tanta riqueza cultural, discussões e explanações construtivas e tão pertinentes. É importante entender que unindo as diferentes falas a expertises acadêmicas, pode estabelecer conexões com a comunidade, acolhendo demandas e se colocando a serviço da sociedade”, detalhou.

Ainda de acordo com Giovana, o evento abriu espaço para pensar sobre o crescimento do setor, norteando objetivos práticos e destacando a importância da indicação geográfica, em uma abordagem tão bem apresentada pelo palestrante Luís Adriano Batista, do Instituto Federal de Minas Gerais e a necessidade do crescimento em compromisso com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, apresentados pela gerente de Sustentabilidade e Meio Ambiente da UNIFAL-MG, Julieta Moreira e pelo diretor de Extensão e Assuntos Comunitários da Unifenas, Prof. Rogério Prado.

“O encontro oportunizou reflexões e fomentou diálogos acerca da saúde do nosso lago e sua forte relação com a saúde pública, ampliando o campo de visão e de valorização de nossas belezas, gastronomia e nossas culturas, para que todos os setores sejam beneficiados e impulsionados com a inovação e o crescimento sustentável”, concluiu Giovana.

O Prof. Rogério Prado esteve presente no encontro representando a Unifenas. “Este foi o primeiro de uma série eventos que irão enaltecer o turismo na nossa região. Durante o painel que participei, tivemos a oportunidade de discutir assuntos e projetos que são desenvolvidos pelas duas universidades em prol do turismo e do desenvolvimento sustentável regional. O evento cumpriu sua missão e o papel de divulgar os diversos projetos, programas, empresas e produtos que realmente garantem o sucesso do turismo na região do Lago de Furnas”, ressaltou.

A artesã da Associação de Elói Mendes, diretora setorial regional da Federação do Artesão Mineiro (FAM) e membra da Economia Popular Solidária da Microrregional de Varginha, Rosa Lopes, afirma que os artesãos precisam de mais eventos como esse, pois é uma oportunidade de divulgar os produtos, comercializando-os e mostrando às pessoas que o artesanato é um grande contador de histórias, que remete às memórias.

“O gigante Sul de Minas é um imenso celeiro, onde a arte se faz presente com o nosso rico artesanato diversificado, tornando-o referência. O artesanato é guardião de técnicas do povo antigo, com seu jeito de fazer e saber. Foi muito bom participar do encontro expondo meus produtos e vendo tantos artesãos reunidos com o que há de melhor na nossa região”, reconheceu.

Para Nádia Moreira, da Pamonharia Cabocla Tereza, o evento foi proveitoso e com uma divulgação ampla. “São momentos em que toda empresa precisa passar, para mostrar seu produto em uma grande oportunidade. Minas Gerais tem muita coisa para se mostrar, desenvolvendo o turismo rural e reforçando que nossa culinária mineira e seus temperos são um dos melhores do Brasil”, concluiu.

A presidente do circuito e uma das organizadoras do evento, Thayse, agradeceu incondicionalmente a Prefeitura Municipal de Alfenas, as secretarias de Turismo, Obras, Meio Ambiente e de Agricultura, através da Casa de Apoio da Agricultura Familiar, todos os parceiros, patrocinadores e apoiadores.

Fonte: Ana Luísa Alves