Venha conhecer os melhores cafés da safra 2023 do município de Lavras

Foto: Prefeitura de Lavras

No dia 14 de dezembro acontecerá o encerramento do I Concurso Municipal de Qualidade de Cafés de Lavras, às 16h30 na sede da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

O objetivo do concurso é incentivar os produtores de café no município, selecionar os melhores cafés do ano safra 2023 e dar visibilidade à região e aos produtores.

Fonte: Prefeitura de Lavras