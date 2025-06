Hospital Veterinário da UFLA tem 4ª melhor avaliação do País

O resultado foi anunciado durante o encontro do Fordhov realizado de 6/5 a 9/5, em Rio Branco (AC).

Foto: UFLA

O Hospital Veterinário da Universidade Federal de Lavras (UFLA) conquistou uma ampliação de 40% em recursos para seu orçamento de 2026. O aumento é fruto de uma auditoria realizada pelo Fórum dos Dirigentes de Hospitais Veterinários Universitários das Instituições Federais de Ensino Superior (Fordhov). A avaliação positiva elevou o Hospital Veterinário da UFLA da 15ª posição nacional para a 4ª posição em desempenho, o que tem reflexos sobre a alocação de recursos feita pelo Ministério da Educação (MEC) na matriz de recursos dos hospitais veterinários. O resultado foi anunciado durante o encontro do Fordhov realizado de 6/5 a 9/5, em Rio Branco (AC).

O Fordhov é ligado à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). Anualmente, o Fórum realiza a auditoria dos 42 hospitais veterinários ligados à rede, avaliando estrutura, casuística (casos atendidos por consultas, exames, procedimentos cirúrgicos e outros procedimentos) e atividades acadêmicas realizadas. “Foi uma vitória expressiva, porque chegamos a um resultado que nos posiciona à frente de grandes hospitais veterinários do País, que possuem equipes e estruturas muito maiores”, avalia a diretora da Faculdade de Zootecnia e Medicina Veterinária (FZMV), professora Ana Paula Peconick.

À frente da coordenação do Hospital Veterinário da UFLA há um ano e meio, a professora Ticiana Meireles Sousa explica que o engajamento da equipe do Hospital foi um diferencial para a conquista. “Passamos por um intenso processo de organização interna, e houve um verdadeiro esforço coletivo da nossa equipe para essa estruturação, superando desafios e construindo soluções”, diz Ticiana. “Além de representar mais recursos para investimento na manutenção do Hospital Veterinário, o desempenho na auditoria é um indicador da qualidade das nossas ações acadêmicas, de formação de pessoas na graduação, pós-graduação stricto sensu e programas de residência. A qualidade da formação no curso é diretamente proporcional à casuística a que temos acesso, porque quanto maior e mais variada, melhor a vivência para nossos estudantes”, complementa.

Segundo a professora Ana Paula, o avanço no resultado da auditoria impulsiona novos projetos. “Temos o desejo de ampliar os atendimentos e a casuística, mantendo a qualidade. Estamos trabalhando para aumentar o número deprogramas de residência. Atualmente são sete, e prevemos a criação de mais três ou quatro programas. Queremos atender Lavras e região como referência de excelência. A busca agora é por ampliarmos nosso quadro de servidores, para que tudo isso se torne possível”, diz. A professora agradece e destaca a importância da contribuição da administração superior da Universidade para que essa organização do Hospital Veterinário fosse possível.

O pró-reitor de Planejamento e Gestão, professor Teodorico de Castro Ramalho, destaca a importância dessa avaliação positiva. “O recurso será incorporado ao orçamento da UFLA proveniente da fonte do Tesouro, como recurso carimbado, destinado especificamente ao Hospital Veterinário. O aumento significativo do valor é reflexo da qualidade dos resultados nos indicadores, um mérito dos colegas que se dedicam ao Hospital Veterinário e uma evidência de que os recursos aplicados pela própria Universidade no hospital estão sendo muito bem investidos, em uma frente de atuação que traz um retorno tão importante para a população e para o nosso ensino”, avalia o professor. Para a professora Ana Paula, o desafio agora é criar as condições para manutenção do desempenho na avaliação. “Assim, poderemos assegurar esse volume de recursos anualmente”, conclui.

Sobre o Hospital Veterinário da UFLA

Fundado como hospital em 2004, atuando como um hospital escola, a estrutura funciona atualmente a partir do trabalho de uma equipe de 8 técnicos administrativos e 7 funcionários terceirizados. São atendidos animais de companhia, grande porte, silvestres e pets não convencionais, e há serviços de CTI equipada, diagnóstico laboratorial e por imagem, histopatologia e diversas especialidades clínicas e cirúrgicas, como cardiologia, ortopedia, oftalmologia, neonatologia e obstetrícia.

Em 2024, foram realizados 3.321 atendimentos clínicos, 981 procedimentos cirúrgicos e anestésicos, 1.872 exames de diagnóstico por imagem (ultrassonografias, radiografias, ecocardiogramas, eletrocardiogramas, endoscopias, entre outros), 14.419 exames laboratoriais (hemogramas, bioquímicos, microbiológicos, PCR, citológicos, histopatológicos, entre outros) e 641 exames de necrópsias.

Tendo como objetivo principal o ensino, o Hospital Veterinário é cenário de prática para que o estudante possa vivenciar os saberes adquiridos em sala de aula. A coordenadora, professora Ticiana, ressalta que os atendimentos são sempre realizados por profissionais formados. “São 38 médicos veterinários residentes e duas médicas veterinárias do quadro, com acompanhamento de discentes e a supervisão dos docentes do Departamento de Medicina Veterinária”, diz.

O Hospital Veterinário funciona 24 horas em regime de plantão e atende a toda a população. De segunda a sexta-feira há pronto-atendimento, das 7h às 18h, por ordem de chegada e gravidade dos pacientes. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 3829-1245.

Fonte: UFLA