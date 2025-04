Hospital Universitário da UFLA avança em nova etapa de planejamento

A expectativa é que as obras tenham início ainda em 2025, com recursos assegurados pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal.

Foto: UFLA

Depois de uma série de reuniões entre a direção executiva da Universidade Federal de Lavras (UFLA) e a diretoria da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), ficaram definidas as bases para o plano assistencial do Hospital Universitário (HU-UFLA). Para dar sequência a esta nova fase do processo, nos dias 27 e 28 de março, foi realizada uma visita técnica de representantes da Ebserh e da empresa contratada para a elaboração do projeto de adaptação e ampliação do (HU-UFLA), que prevê a qualificação da unidade para o atendimento de média e alta complexidade. A expectativa é que as obras tenham início ainda em 2025, com recursos assegurados pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal.

O novo projeto prevê a implantação de serviços como ressonância magnética, tomografia, endoscopia, unidades de terapia intensiva (UTIs) e a ampliação do número de leitos clínicos e cirúrgicos. As alterações visam atender às necessidades da população da região e o alinhamento ao perfil dos hospitais universitários, que atuam de forma integrada ao ensino, à pesquisa e à assistência em saúde de média e alta complexidade.

Para o arquiteto da Ebserh, Pedro Moura, a nova estrutura refletirá a mudança no perfil assistencial do Hospital Universitário da UFLA. “A proposta original, voltada a uma atenção em hospital dia e emergência, está sendo reestruturada para contemplar serviços de média e alta complexidade, com atendimentos especializados que representam uma demanda importante na rede pública da região. Trata-se de um hospital público, universitário e voltado ao ensino e pesquisa, que nasce com a missão de atender as necessidades da população e formar profissionais de saúde especializados. Além disso, a reformulação dos projetos permitirá que o hospital seja mais funcional, com as áreas de apoio necessárias, e atenderá à nova norma brasileira de tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saúde”, afirmou

O reitor da UFLA, professor José Roberto Scolforo, ressaltou a importância do avanço no planejamento do HU como um passo necessário e estratégico para o fortalecimento da saúde pública regional. “O fundamental é que conseguimos, ao longo dos últimos dez meses, construir um plano assistencial moderno, lastreado em pesquisa realizada nas secretarias de saúde de 53 municípios da nossa região. Trata-se de um hospital concebido para salvar vidas, formar profissionais qualificados e desenvolver ciência”, pontuou.

A proposta é que o Hospital Universitário da UFLA se torne uma unidade pública de referência na região, com programas de residência e serviços ainda não disponíveis na rede pública local. Pedro Moura considerou ainda que o projeto está sendo concebido dentro da área disponível atualmente mas não impede uma expansão futura, acompanhando a evolução das necessidades da população.

Além do arquiteto Pedro Moura, participaram da visita o engenheiro André Lucas de Oliveira Nogueira, ambos da Diretoria de Administração e Infraestrutura da Ebserh, acompanhados dos arquitetos Maria do Socorro Moura Pessoa e José Virgílio Neto, da empresa vencedora do processo de licitação (realizado pela Ebserh), com sede em Recife, responsável pela elaboração dos projetos que servirão de base para a realização das obras.

A comitiva foi recepcionada pelo reitor da UFLA, professor José Roberto Scolforo; pelo vice-reitor, professor Jackson Barbosa; pela pró-reitora de Infraestrutura e Logística (Proinfra), Eliziane Denize de Castro Penha; engenheiro da Proinfra, Marius Oliveira Costa, diretor da Faculdade de Ciências da Saúde (FCS), professor Luiz Henrique Rezende Maciel; coordenador do protocolo de intenções entre a UFLA e a Ebserh, professor Vítor Luís Tenório Mati; coordenador do curso de Medicina, professor Ernesto Lippi Neto; e pela professora Lívia Garcia Ferreira, do Departamento de Nutrição. Esse grupo faz parte da equipe técnica designada para acompanhar as obras do HU-UFLA.

Fonte: UFLA