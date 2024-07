Hospital Oncológico em Pouso Alegre atende mais de mil pessoas na 1ª semana de funcionamento

Hospital Oncológico Samuel Libânio supre uma demanda da região, abrangendo 53 municípios e com a expectativa de realizar mais de 7 mil atendimentos mensais.

Foto: Divulgação / DRI – FUVS

Na primeira semana de funcionamento do Hospital Oncológico Samuel Libânio (1º a 6/7), inaugurado no dia 30 de junho, em Pouso Alegre, sul de Minas, centenas de pessoas foram atendidas, totalizando 1.076 consultas ambulatoriais. O hospital vem suprir uma demanda da região, abrangendo 53 municípios e com a expectativa de realizar mais de 7 mil atendimentos mensais. Dos serviços oferecidos, 95% são destinados a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), ampliando significativamente o acesso ao tratamento oncológico.

“Atender mais de mil pessoas em uma semana evidencia a enorme demanda por tratamento oncológico na região. Com o Hospital Oncológico Samuel Libânio, os pacientes não precisarão mais viajar longas distâncias para tratar o câncer, o que melhora a qualidade do atendimento e oferece mais conforto. Esse é um cuidado essencial para milhares de mineiros guerreiros que lutam contra essa doença,” declarou o deputado federal Rafael Simões (União Brasil).

O hospital ocupa mais de 11 mil metros quadrados e inclui 36 consultórios, 100 leitos de internação e 54 poltronas para quimioterapia, distribuídos em cinco pavimentos equipados com tecnologia para tratamento oncológico, exames e cirurgias. Nessa primeira fase, o primeiro pavimento do hospital já começou a operar com os 36 consultórios e duas salas para pequenas cirurgias. Além disso, o heliponto do hospital também foi inaugurado. A equipe é composta por mais de 120 profissionais próprios, incluindo médicos, assistentes sociais e administrativos, além do apoio terceirizado.

Sobre:

O Hospital Oncológico Samuel Libânio é resultado do trabalho do deputado federal Rafael Simões. Quando presidia a Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí (FUVS), Simões identificou no antigo Estádio da Lema a oportunidade de construir um hospital especializado. Em 1º de janeiro de 2017, como prefeito municipal, ele assinou o decreto de utilidade pública para a área, dando início ao projeto.

Fonte: Hipertexto Comunicação