Hospital Margarita Moralles realiza quase 12 mil atendimentos durante os meses de agosto e setembro

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas.

Durante o mês de agosto e os primeiros 14 dias deste mês, o Hospital Margarita Moralles realizou o total de 11. 795 atendimentos, incluindo pediatria e clínica geral.

No mês de agosto, foram 7.169 atendimentos realizados por clínico geral e 532 por pediatras. Resultando em 7.701 assistências realizadas ao longo do mês.

Já no início do mês de setembro, foram 3.659 atendimentos realizados por clínico geral e 435 por pediatras. Totalizando, 4.094 pacientes atendidos no local.

A Diretora Técnica do Hospital Margarita Moralles, Luciene Ferreira Luiz, destacou as adequações que foram realizadas no local para oferecer melhor assistência a população. “Devido ao aumento expressivo do número de atendimentos médicos no último mês, o HMMM passou por novas readequações físicas, necessárias, para melhor atender a população. Diante disso, houve a necessidade de disponibilizar mais um consultório médico para dar agilidade e diminuir o tempo de espera por consultas. Os leitos de internação clínica do antigo Ambulatório de Síndrome Gripal também passaram por readequações para receber outras patologias, no intuito de continuar prestando uma assistência de qualidade aos pacientes que aqui buscam por um acolhimento humanizado.”

A secretária adjunta de Saúde, Rosilene Faria ressaltou que a secretaria de Saúde sempre está atenta às necessidades de cada unidade hospitalar. “A secretaria sempre faz melhorias para prestar uma assistência adequada a população. No caso do Hospital Margarita Moralles, notamos o aumento expressivo de atendimentos e prontamente tomamos medidas para suprir essa demanda.”

O Hospital funciona como pronto socorro 24h, atendendo todo tipo de urgência e emergência, como acidentes, traumas, sutura de corte, acidente de trabalho, Acidente Vascular Cerebral – AVC, infarto Agudo do Miocárdio dentre outras demandas.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.