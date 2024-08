Hospital de Caxambu celebra modernização na instituição e integração no Valora Minas

O hospital contou com um recurso no valor de R$ 616 mil do Governo de Minas para aquisição de equipamentos, possibilitando melhor atendimento das demandas dos serviços de saúde.

Foto: Hospital de Caxambu

Elevar a capacidade técnica dos procedimentos cirúrgicos realizados, de modo a proporcionar maior segurança e conforto a pacientes e profissionais. Esta foi a definição dada por Letícia Paiva, diretora administrativa do Hospital de Caxambu, município de abrangência da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Varginha (SRS), acerca dos recentes investimentos na modernização da instituição. O hospital, que passou a integrar a política Valora Minas – Módulo “Cirurgias Eletivas” do Valora Minas, contou com um recurso no valor de R$ 616 mil do Governo de Minas para aquisição de equipamentos, possibilitando melhor atendimento das demandas dos serviços de saúde.

Entre as benfeitorias realizadas no hospital, inclui-se a modernização da parte elétrica da sala cirúrgica, a instalação de pontos de aterramento para garantir a segurança da equipe durante os procedimentos, bem como de portas automáticas, visando maximizar a segurança no trabalho e redução do risco de infecções. Outro importante investimento realizado pela instituição foi possibilitado por meio das Resoluções SES/MG nº 8.904, de 31 de julho de 2023, e nº 8.984, de 12 de setembro de 2023, que autorizam o repasse de recursos financeiros de investimento à aquisição de equipamentos e materiais permanentes, especificamente a instituições e municípios participantes do Módulo “Cirurgias Eletivas”, da Política Hospitalar Valora Minas – Opera Mais Minas. Por meio de um montante de R$ 616 mil, provindos das resoluções estaduais citadas, itens de última geração foram adquiridos, como carrinhos de anestesia, focos cirúrgicos e laringoscópio.

Alexandre Papandréa, engenheiro biomédico responsável pelo setor de Engenharia Clínica do Hospital de Caxambu, participou do projeto de reestruturação da Sala Cirúrgica e afirma que o espaço foi renovado com tecnologias de última geração, citando como exemplo o foco cirúrgico com câmera. “O equipamento possui mais de 90 leds por cúpula e sistema anti-sombra, o que possibilita diversas novas formas de trabalho no ambiente cirúrgico”, explicou.

Para Luiz Paulo Riceputi, Superintendente Regional de Saúde de Varginha, o envelhecimento populacional acelerado, atrelado à maior expectativa de vida e, ainda, à alteração do perfil de morbimortalidade do brasileiro – com a prevalência das doenças crônicas não transmissíveis -, torna necessária a ampliação da capacidade de oferta da rede assistencial do Sistema Único de Saúde (SUS). “Somente assim conseguiremos atender ao aumento da demanda por serviços de saúde, a fim de promover o acesso rápido dos usuários aos procedimentos cirúrgicos, atendendo tempestivamente às necessidades de saúde dos cidadãos mineiros”, ressaltou.

Valora Minas

O Valora Minas configura atualmente a Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais, focada no objetivo de qualificar a assistência e sua amplitude, a partir da alocação de recursos vinculados a resultados de valor entregues à população. O módulo das cirurgias eletivas, por sua vez, visa expandir o acesso aos procedimentos eletivos cirúrgicos. Na macrorregião de Saúde Sul, 23 municípios estão ativos neste módulo, totalizando 25 instituições beneficiárias apresentando produção. Caxambu é um deles, tendo seu Hospital como parte deste hall.

“Trata-se de uma das políticas públicas em saúde mais robustas na seara das cirurgias hospitalares eletivas, promovendo a diminuição significativa da demanda reprimida, reduzindo substancialmente o tempo de espera pelo acesso aos procedimentos cirúrgicos eletivos na rede SUS”, ressaltou Luiz Paulo Riceputi.

O início das obras da segunda sala cirúrgica do Hospital de Caxambu está programado para o mês de agosto, o que, segundo Letícia Paiva, diretora administrativa da instituição, permitirá, juntamente com a renovação dos equipamentos feita por meio das resoluções estaduais, uma potencialização e ampliação da capacidade de atendimento da instituição. “O fortalecimento da gestão hospitalar é um ganho inquestionável a toda a população, que poderá usufruir de uma assistência qualificada, fruto de parceria entre as esferas envolvidas”, concluiu.

Fonte: SES-MG