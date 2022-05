Hospital Bom Pastor comemora o Dia do Profissional da Enfermagem e do Técnico de Enfermagem

Essa quarta-feira,11, começou diferente para os profissionais da enfermagem do Hospital Bom Pastor – HBP. É que começaram as comemorações do Dia do Profissional Enfermeiro – 12 de maio e 20 de maio Dia do Técnico de Enfermagem. A coordenadora da enfermagem, Gilmara Paiva explica que “a equipe de enfermagem é de grande relevância no hospital por ser um quadro com maior número de profissionais e por prestar assistência direta ao paciente com dedicação e carinho o que justifica a iniciativa do Bom Pastor de realizar uma justa homenagem aos seus colaboradores”.

A programação de dois dias (11 e 12) conta com três atrações diárias:

“Café da Manhã Especial” – oportunidade de um bate-papo descontraído regado a guloseimas na área externa do anfiteatro;

“Profissional de Aço e Flores” com a psicóloga Daiane, no anfiteatro;

“Ação Surpresa” quando as profissionais da enfermagem vão ser agraciadas com produtos de beleza doados por uma empresa de cosméticos.

Para a diretora do HBP, Rosana de Morais, “a equipe de enfermagem é motivo de orgulho, pois trabalha com humanização o que pode ser comprovado com os depoimentos dos pacientes ou familiares que demonstram a gratidão pelo atendimento de qualidade, que inclusive, levou o Hospital Bom Pastor a criar um mural para expor essas manifestações de carinho”.

O presidente da Fundação Hospitalar do Município de Varginha, Edson Menegueli ressalta que “o Hospital Bom Pastor está propiciando uma semana diferente para a equipe de enfermagem com café, uma dinâmica à tarde com psicóloga clínica para colocar a importância e valorizar o profissional que juntamente com todo o quadro de colaboradores faz a diferença no resultado final do atendimento a cada paciente”.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha