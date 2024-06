Horto Municipal de Três Corações prepara mudas para plantio no Parque Dondinho

Mutambo, Ingá, Ypê, Jacarandá-Mimoso, Pau-Ferro, Cedro, Pau-Brasil, Pata de Vaca, além das espécies frutíferas como goiaba, acerola, uvaia, cereja, ameixa, abacate, caju e manga.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A equipe do Horto Municipal já está preparando as mudas que serão plantadas neste sábado, 15 de junho, a partir das 9h, no Parque Dondinho.

A ação faz parte do Mês do Meio Ambiente e vai contar com a participação do Grupo de Escoteiros União e de toda comunidade como forma de incentivar a preservação ambiental e a conscientização sobre hábitos ambientalmente sustentáveis. Serão disponibilizadas mais de 50 mudas de Ipês e árvores frutíferas de goiaba, uvaia, cereja e pitanga.

Viveiro de mudas

O Horto Municipal mantém um viveiro de mudas de árvores nativas e frutíferas para plantio. O trabalho é minucioso e contempla cultivo de Mutambo, Ingá, Ypê, Jacarandá-Mimoso, Pau-Ferro, Cedro, Pau-Brasil, Pata de Vaca, além das espécies frutíferas como goiaba, acerola, uvaia, cereja, ameixa, abacate, caju e manga.

Quem tiver interesse em adquirir as mudas gratuitamente, pode ir até o Horto Municipal que funciona das 7h às 16h, à Rua dos Escoteiros, s/n, Chácara das Rosas. Cada pessoa pode receber cinco mudas por CPF.

No local o visitante também pode ver diversas árvores nativas da Mata Atlântica e conhecer um pouco mais da biodiversidade da região. Visite e conheça nosso trabalho!

Fonte: Prefeitura de Três Corações