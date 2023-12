Homens egressos do sistema prisional e em cumprimento de penas alternativas concluem curso de Eletricista Predial no Cefet 

Capacitação profissional visa promover a reintegração social e diminuir as taxas de reincidência na criminalidade

Foto: Bernardo Carneiro

“O mundo não funciona sem eletricidade, e este curso é uma luz nas nossas vidas. Mudou tudo”. Foi dessa forma que o orador da turma dos dez formandos no Curso de Eletricista Predial, Thomas Santos*, encerrou seu discurso na cerimônia realizada no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG), na última sexta-feira (15/12). Os novos eletricistas prediais são atendidos por dois programas da Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade (Supec), da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp): o Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (PrEsp) e a Central de Acompanhamento de Alternativas Penais (Ceapa).

A formação destes homens teve 300 horas/aula, e é uma estratégia para promover a reintegração social e diminuir as taxas de reincidência criminal, visando capacitar as pessoas para o mercado de trabalho formal, na área do empreendedorismo, ou ainda na economia solidária — associativismo e cooperativismo. Todas as aulas foram realizadas no Campus II do Cefet. Os recursos para viabilizar a capacitação foram obtidos pelo Cefet junto à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig). O Poder Judiciário também foi parceiro desta iniciativa, fornecendo o custeio do transporte para os alunos, por meio de verba pecuniária.

O orador da turma revela que todos estão empolgados e confiantes e que se dedicaram muito ao curso, mesmo aqueles que moram mais distante, como Ibirité e Santa Luzia. “Aprendemos as técnicas para fazer as coisas acontecerem. Depois que a gente estuda, tudo fica mais fácil. Lá em casa, já aproveitei para dar um jeito nas instalações elétricas”, revela Thomas. Incentivos não faltam para os formandos seguirem a profissão. Eles ganharam na cerimônia de formatura uma maleta com ferramentas básicas, e, ainda, um alicate amperímetro.

Para o subsecretário de Prevenção à Criminalidade, Matuzail Martins da Cruz, presente no evento, a formatura destes 10 alunos é motivo de muita satisfação. “Tudo que foi feito aqui é para que os senhores ganhem o mundo. A oportunidade oferecida com esta capacitação não é favor, é uma missão. Esta conquista dos senhores nos enche de orgulho, pois sabemos que houve disciplina, compromisso, vontade e ideal para concluírem esta etapa das suas vidas”, disse o subsecretário em mensagem dirigida aos formandos.

Compartilhar

“É um presente esta formatura, pois significa a oportunidade de uma instituição pública estar inserida na sua missão social, a serviço de uma nova perspectiva de vida para as pessoas atendidas pelo PrEsp e Ceapa. Os alunos aprenderam no curso, mas o Cefet também aprendeu com eles”, refletiu emocionado o vice-diretor geral do Cefet-MG, Conrado Rodrigues, em sua fala durante o evento.

Ao longo do curso, as equipes do PrEsp e Ceapa estiveram juntas com o Cefet, promovendo grupos reflexivos com temáticas sugeridas pelos alunos. Esses encontros tiveram como proposta qualificar a oferta de profissionalização e o acompanhamento do público, considerando outros elementos importantes, para além das questões relacionadas ao conteúdo programático.

Uma das responsáveis pelo PrEsp, da equipe da Diretoria de Alternativas Penais e Atenção às Pessoas Egressas do Sistema Prisional, Jéssica Borges, ressalta que desde o início do curso os alunos começaram a escrever uma nova trajetória de vida. “Esta formação profissional contribui diretamente para o retorno da vida em liberdade, para a prevenção à criminalidade e para que consigam melhores condições de vida”.

Fonte: Agência Minas