Homem suspeito de matar motoboy se entrega à polícia em Santa Rita do Sapucaí

Redação CSul/Foto: Ilustrativa

Um homem de 27 anos suspeito de matar um amigo, que assim como ele, trabalhava como motoboy, se entregou à Polícia Civil nesta terça-feira (9), em Santa Rita do Sapucaí. O crime teria motivação passional, já que a vítima estaria se relacionando com sua ex-namorada, que também foi agredida pelo suspeito.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito agrediu sua ex-namorada e, pouco tempo depois, chamou o amigo para ir até sua casa. A vítima, que era conhecida do homem, foi até o local. Lá, o jovem de 21 anos foi atacado com 13 golpes de faca. Após o crime, ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu.

De acordo com a PC, o suspeito se apresentou após negociações com a defesa do investigado. Ele foi levado ao sistema penitenciário.

*Com informações: G1 Sul de Minas