Homem morre após ser atropelado duas vezes por dois veículos em São Sebastião do Paraíso

Redação CSul/Foto: Ilustrativa

Um homem de 45 anos morreu após ser atropelado duas vezes por dois veículos diferentes na noite deste sábado (26), na Rodovia Pedro Luiz Cerize, em São Sebastião do Paraíso.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi atropelada por um carro, que fugiu sem prestar socorro. Momentos depois, ainda caído, o homem foi novamente atropelado. Da mesma forma que o primeiro, o condutor do segundo carro também não prestou socorro.

Ao chegar no local, os militares se depararam com a vítima deitada e inconsciente. Ainda conforme os bombeiros, o homem estava com traumatismo crânio grave e sinais de hemorragia interna. Ele foi levado à Santa Casa da cidade, mas morreu ao chegar no hospital.

A perícia do Polícia Civil foi acionada. A Polícia Militar iniciou o rastreamento aos suspeitos de atropelarem o homem.

*Com informações: G1 Sul de Minas