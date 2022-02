Homem morre após carro capotar na BR-265, em Lavras

Segundo a Polícia Militar, o homem estava como passageiro e foi arremessado para fora do veículo no momento do acidente. Motorista apresentava sinais de embriaguez.

Redação CSul/Foto: Polícia Militar Rodoviária

Um homem morreu na tarde deste domingo (20), após o carro em que ele estava capotar na BR-265, em Lavras. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o homem estava como passageiro e foi arremessado para fora do veículo no momento do acidente.

De acordo com os policiais, o motorista apresentava sinais de embriaguez. Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

A vítima foi socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O motorista foi conduzido à delegacia para prestar depoimentos após atendimento na UPA.