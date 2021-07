Homem morre após acidente envolvendo dois veículos em Elói Mendes

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Mikael Cobra Salvino, de 26 anos, morreu ainda no local do acidente. Outras duas pessoas ficaram feridas.

Redação CSul/Foto destaque: Corpo de Bombeiros

Um homem de 26 anos, morreu na manhã deste sábado (3), após um acidente na MGC-491, em Elói Mendes. A ocorrência, que envolveu dois veículos, vitimou fatalmente a vida de Mikael Cobra Salvino. Segundo o Corpo de Bombeiros, outras duas pessoas ficaram feridas.

Ainda conforme os bombeiros, um dos carros caiu em uma ribanceira próxima à pista. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado. Ambas foram levadas ao Hospital Bom Pastor, em Varginha.

Com a batida, um dos veículos saiu da pista/Foto: Corpo de Bombeiros

A perícia foi ao local e investiga as causas do acidente.